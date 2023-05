Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 36 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Seguimos con las emociones de la jornada 36 de LaLiga 2022-2023 en España este miércoles 24 de mayo con un gran duelo donde el Real Madrid buscará regresar a la senda del triunfo, epro tendrá que recibir a un Rayo Vallecano que intentará salir con vida de su visita al Santiago Bernabéu.

Hora y Canal Real Madrid vs Rayo Vallecano

Sede: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España

Hora: 8:30 pm de España. 11:30 am México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:30 am PT / 1:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: En Sudamérica se podrá ver por medio de ESPN. SKY Sports en México. ESPN+ en Estados Unidos.

Real Madrid vs Rayo Vallecano en VIVO

El cuadro del Real Madrid ha tenido una temporada complicada que los tiene fuera de la pelea por el título y luchando por la segunda posición. Después de 35 jornadas suman 22 victorias, 5 empates y han caído en 8 ocasiones.

Los Merengues vienen de un amargo descalabro el pasado domingo siendo superados 1-0 por el Valencia y sufriendo la expulsión de Vinicius.

Por su parte, el Rayo Vallecano ha hecho bien las cosas peleando en media tabla lejos de la zona de descenso, aunque las competencias europeas se han complicado. Ellos suman 12 triunfos, 10 empates y han sido vencidos en 13 juegos.

Los Rayistas vienen de una margo descalabro en la jornada pasada siendo superados en casa 1-2 por el Espanyol.

Tanto el Real Madrid como el Rayo Vallecano saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos en este cierre de temporada; en la tabla general encontramos a los Merengues en la tercera posición con 71 puntos, mientras que los Rayistas son onceavos con 46 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Real Madrid vs Rayo Vallecano.

Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 36 LaLiga 2022-23

Last modified: mayo 23, 2023

Etiquetas: Canal Real Madrid vs Rayo Vallecano