Liga Española 2022-2023

Partidazo tendremos este próximo domingo 28 de mayo cuando el Atlético Madrid reciba en el Estadio Civitas Metropolitano a la Real Sociedad por el compromiso correspondiente a la jornada 37 de LaLiga de España 2022-23 en un duelo que promete emociones.

Hora y Canal Atlético Madrid vs Real Sociedad

Sede: Estadio Civitas Metropolitano, Madrid, España.

Hora: 8:00 pm de España. 11:00 am México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 2:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN para Sudamérica. SKY Sports en México. ESPN+ en Estados Unidos.

Atlético Madrid vs Real Sociedad en VIVO

El Atlético Madrid, que ya se ha clasificado a la Champions League, ha hecho una buena segunda mitad de temporada. En 36 partidos, registran 22 victorias, 7 empates y 7 derrotas.

En la pasada jornada, los dirigidos por el Cholo Simeone empataron increíblemente ante el Espanyol por 3-3 en un partido que iban ganando por 0-3.

Por su parte, la Real Sociedad también ha hecho una interesante temporada registrando 20 victorias, 8 empates y 8 derrotas.

En la pasada jornada, los dirigidos por Imanol Alguacil, lograron una importantísima victoria ante el Almería en su estadio por 1-0 gracias a una anotación de Kubo.

Tanto el Atlético Madrid como la Real Sociedad saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos en este cierre de temporada; en la tabla general encontramos a los Colchoneros en la tercera posición con 73 puntos, mientras que los Txuri-urdines son cuartos con 68 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Atlético Madrid vs Real Sociedad.

Atlético Madrid vs Real Sociedad EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Jornada 37 LaLiga 2022-23

Last modified: mayo 27, 2023

Etiquetas: Atlético Madrid