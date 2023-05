Valencia vs Espanyol EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 37 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Un duelo clave por la permanencia el que tendremos este domingo 27 de mayo, en el marco de la Jornada 37 de LaLiga 2022-23, cuando el Valencia reciba en Mestalla al Espanyol.

Hora y Canal Valencia vs Espanyol

Sede: Estadio Mestalla, Valencia, España.

Hora: 6:00 pm de España. 11:00 am México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 2:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN y Star+ en Sudamérica. Sky HD en México. ESPN+ en Estados Unidos.

Valencia vs Espanyol EN VIVO

El conjunto del Valencia parecía haberse olvidado del descenso, pero la derrota a media semana con el Mallorca, los ha metido de nuevo en esa lucha, marchando solo dos puntos por arriba del Valladolid, último equipo que ocupa plaza de descenso.

Un triunfo de los Naranjeros, prácticamente aseguraría la permanencia, pero en caso de caer, tendrían que jugarse todo en la última jornada. Por si fuera poco, tendrán que hacerlo sin el apoyo de una muy buena parte de la afición, que no estará en Mestalla debido a la sanción por los incidentes ante el Real Madrid.

Por su parte, el Espanyol ha reaccionado un poco las últimas semanas, ligando dos partidos sin derrota y con una brava reacción a mitad de semana ante el Atlético de Madrid, igualando el marcador luego de estar cayendo 3-0.

Los «Periquitos» marchan en la penúltima posición con 35 unidades y necesitan imperiosamente un triunfo para tener que jugarse todo en la última fecha, pues una derrota estaría prácticamente sentenciando el destino de los catalanes y mandándolos a Segunda División.

Tanto el Valencia como el Espanyol saben de la importancia de este partido ya que estamos por concluir la campaña y ambos quieren salvarse del descenso, aunque la presión recae del lado de los Periquitos, de César Montes, que de no ganar prácticamente sellarían su boleto a la segunda división. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Valencia vs Espanyol.

Valencia vs Espanyol EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 37 LaLiga 2022-23

