Barcelona vs Mallorca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 37 LaLiga 2022-23

Barcelona buscará regresar a la senda del triunfo y seguir festejando su título de LaLiga 2022-2023 cuando reciba a Mallorca en el Camp Nou este domingo 28 de mayo. Los Blaugrana ya son campeones de competencia, mientras que los Piratas luchan por competencias europeas tras salvarse del descenso.

Hora y Canal Barcelona vs Mallorca

Sede: Estadio Camp Nou, Barcelona, España

Hora: 8:00 pm de España. 11:00 am México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 2:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: DirecTV Sports para Sudamérica. SKY Sports en México. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Barcelona vs Mallorca en VIVO

El Barcelona ha tenido una gran temporada, aunque su cierre no ha sido el mejor con par de derrotas consecutivas, incluida la caída de la jornada de media semana donde fueron superados 3-1 por el Valladolid con un desempeño muy pobre.

El Mallorca, por su parte, cumplió el objetivo de mantenerse en la primera división. Actualmente se encuentran en el puesto 11 de la tabla de LaLiga con 44 puntos, a 3 de la zona europea cuando quedan dos jornadas por disputarse.

Los dirigidos por Javier Aguirre han tenido una temporada sólida, han mostrado una buena forma a lo largo de todo el torneo y una muestra fue su gran triunfo a media semana superando 1-0 al Valencia con solitaria anotación de Vedat Muriqi.

Es probable que el partido sea un asunto reñido, pero el Barcelona tendrá la ventaja al estar en casa y por el poder de su plantel. Los Blaugranas tienen mucha calidad en su plantilla y buscarán acabar la temporada con un buen sabor de boca.

Jugadores claves. Jugadores principales:

Barcelona: Pedri, Gavi, Ferran Torres

Mallorca: Vedat Muriqi, Lee Kang-in, Dani Rodríguez

Predicción: Barcelona 2-1 Mallorca

