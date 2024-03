Barcelona vs Napoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Champions League 2023-24

Champions League 2023-2024

Con la eliminatoria de octavos de final de la Champions League 2023-24 finamente equilibrada después del partido de ida, el campeón español Barcelona y su homólogo italiano Napoli se enfrentarán en Montjuïc este martes 12 de marzo.

El delantero estrella de ambos equipos marcaron en Nápoles, donde finalmente terminó 1-1, dando lugar a una pelea titánica en Cataluña.

Hora y Canal Barcelona vs Napoli

Sede: Estadio Olímpico Lluís Companys, Sants-Montjuïc, Barcelona, España

Hora: 9:00 pm de España. 2:00 pm de México y Centroamérica. 3:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 5:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 12:00 pm PT / 3:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisioń: TNT en México. ESPN en Centroamérica y Sudamérica (Excepto Argentina donde irá por Fox Sports). TUDN en Estados Unidos.

Barcelona vs Napoli en VIVO

Siempre unidos por Diego Maradona, el mes pasado Barcelona y Napoli se reunieron en el estadio que ahora lleva su nombre, después de que ambos superaron de manera bastante poco convincente la fase de grupos de otoño de la Champions League.

Robert Lewandowski, del Barça, retrocedió el reloj para lograr un gran remate a medida que se acercaba la hora, colocándose a siete goles de su centenar en la máxima competición de clubes de Europa, antes de que el principal goleador de los anfitriones, Victor Osimhen, empatara el marcador en el minuto 75, en su primera aparición desde que regresó de la Copa Africana de Naciones.

Aunque el gol número 12 de Lewandowski en otros tantos partidos eliminatorios de la Champions League no fue suficiente para darle a los hombres de Xavi una valiosa ventaja en el partido de ida, estarán empatados antes del partido de vuelta de esta semana en casa y permanecerán invictos en cinco encuentros con el Partenopei.

Eliminar al Napoli de Europa por tercera vez en cinco años haría que el club catalán llegara a los cuartos de final por primera vez desde 2020, y los resultados desde que Xavi anunció su próxima salida sugieren que pueden volver a progresar esta temporada.

Tras la victoria del viernes por 1-0 sobre Mallorca, asegurada por un magnífico gol de la victoria de Lamine Yamal en la segunda parte, el Barcelona está invicto en ocho partidos y, a pesar de sufrir varias lesiones, ha mantenido su portería a cero en cada uno de los últimos tres.

Aún detrás de viejos enemigos, el Real Madrid, en la carrera por el título de La Liga y también fuera de la Copa del Rey, el Barça seguramente confía en conseguir el máximo premio de Europa si quiere evitar terminar una campaña difícil sin títulos.

Cuando los blaugrana evitaron la derrota fuera de casa en el partido de ida de una eliminatoria de la Liga de Campeones, pasaron en 20 de 21 ocasiones anteriores. Sin embargo, no ha ganado ninguno de sus últimos cuatro partidos eliminatorios desde que venció al Napoli en el ‘derbi de Maradona’ hace cuatro años.

Mientras tanto, el Napoli tiene un historial de incapacidad para recuperarse de los reveses del partido de ida en competiciones de la UEFA, habiendo sido eliminado las últimas 11 veces que no logró tomar ventaja en el partido de ida.

Cuartofinalistas el año pasado, los campeones de la Serie A no han podido prender fuego a la Liga de Campeones esta temporada, ya que Rudi García y Walter Mazzarri no lograron reemplazar adecuadamente al entrenador ganador del Scudetto, Luciano Spalletti, y terminaron subcampeones del Grupo C.

El técnico interino Francesco Calzona regresó a Nápoles pocos días antes del partido de ida del mes pasado, convirtiéndose en el tercer entrenador en jefe del club de la temporada, pero con Osimhen regresando del servicio internacional y Khvicha Kvaratskhelia finalmente encontrando su mejor equipo, el panorama ha comenzado a mejorar.

Aunque todavía está en peligro de perderse la clasificación europea, Napoli está invicto en cinco partidos desde que Calzona tomó las riendas, y entre empates con Cagliari y Torino demolieron al Sassuolo por 6-1 y superaron a la alicaída Juventus en el Stadio Maradona.

Osimhen ha marcado cinco goles durante ese periodo, mientras que ‘Kvaradona’ marcó cuatro (incluido el primer gol contra el Torino el viernes), por lo que los campeones italianos no carecen de esperanzas en su viaje de Campania a Cataluña.

El Napoli también ha ganado cinco de sus ocho partidos fuera de casa en la Champions League desde el comienzo de la temporada pasada (tantos como en los 21 anteriores) y no debe ser subestimado, a pesar de haber perdido la chispa que hizo al equipo de Spalletti tan especial.

Pronóstico Barcelona vs Napoli

No sólo han conseguido una racha de resultados más consistente (y realmente deberían haber ganado el partido de ida), sino que el Barcelona lo ha hecho a pesar de la adversidad, con varios miembros del equipo ausentes por lesión.

Después de haber conseguido innumerables puntos en La Liga a través de goles marcados después del minuto 70, incluso si el Napoli, mejorando, logra encontrar la red en Montjuïc, los blaugrana pueden confiar en ese espíritu para superar la línea y llegar a los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Predicción: Barcelona 2-1 Napoli

Last modified: marzo 11, 2024

Etiquetas: Barcelona