Francia vs Arabia Saudita EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Maurice Revello Toulon 2023

Seguimos con la actividad de la jornada inaugural en el Torneo Maurice Revello 2023 este lunes 5 de junio, cuando Francia busque imponer su jerarquía y su condición de local para empezar con victoria, pero tendrán que recibir a Arabia Saudita que intentará hacer un dielo digno en la cancha del Lattre de Tassigny.

Hora y Canal Francia vs Arabia Saudita

Sede: Stade de Lattre de Tassigny, Aubagne, Francia

Hora: 5:30 pm de Francia. 9:30 am de Costa Rica, México y Centroamérica. 11:30 am de Venezuela. 12:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11;30 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Francia vs Arabia Saudita en VIVO

La selección de Francia es la anfitriona y la gran favorita a coronarse en esta competencia, son los vigentes campeones recordando que el año pasado vencieron a Venezuela en la gran final tras haber dejado a México fuera en semifinales.

Les Bleus es dirigida por Lionel Rouxel y cuenta con un plantel donde prácticamente todos los jugadores son de la Ligue 1, con excepción de Mathys Tel que milita en el Bayern Múnich. Es una selección Sub-18.

Por su parte, Arabia Saudita participa por segunda vez en su historia en la competenica intentando mejorar lo hecho en la edición del año pasado cuando quedaron en el último lugar.

Los Árabes son dirigidos por Saad Al-Shehri y cuentan con un plantel sub-23 con jugadores que militan en su liga local. Tuvieron una serie de 3 amistosos en Qatar el pasado mes de marzo con empates ante Tailandia, Kuwait y Qatar.

Tanto Francia como Arabia Saudita saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras tienen la misión de sumar sus primeros puntos, pero la realidad es que Les Bleues es amplia favorita, sería una sorpresa si los Árabes rescatan algo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Francia vs Arabia Saudita.

