Venezuela vs Costa Rica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Maurice Revello Toulon 2023

Arranca la actividad del prestigioso torneo Maurice Revello 2023 en el marco del Festival de Toulon, con un gran partido donde Venezuela buscará iniciar con las tres unidades y demostrar que lo del año pasado no fue casualidad, pero tendrán que medirse a Costa Rica que saldrá decidido a sumar en al cancha del Lattre de Tassigny.

Hora y Canal Venezuela vs Costa Rica

Sede: Stade de Lattre de Tassigny, Aubagne, Francia

Hora: 1:00 pm de Francia. 6:00 am de Costa Rica, México y Centroamérica. 8:00 am de Venezuela. 9:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Venezuela vs Costa Rica en VIVO

La selección de Venezuela vuelve a este torneo tras su gran participación en la edición pasada donde lograron meterse hasta la gran final donde terminaron perdiendo ante Francia, pero dejando un gran sabor de boca.

La Vinotinto ha convocado a 24 jugadores para esta torneo con 18 jugadores que militan en la liga local y 6 más que militan en el fútbol extranjero destacando a Telasco Segovia de la Sampdoria. Serán comandados por Ricardo Valiño.

Por su parte, Costa Rica vuelve a este torneo tras no participar desde la edición 2015 donde quedaron eliminados en la fase de grupos.

Los Ticos serán comandados por Douglas Sequeira y cuenta con jugadores destacados como Santiago Van der Putten y Ricardo Peña que militan en el Betis B, así como Cameron Johnson del Inter Miami y José Paulo Rodŕiguez y Brandon Aguilera que juegan en Portugal.

Tanto Venezuela como Costa Rica saben de la importancia de este partido ya que ambos quieren iniciar con el pie derecho y dar el primer golpe en un sector que comparten con Francia y Arabia Saudita, donde solamente el líder tendrá su boleto asegurado a las semifinales. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Venezuela vs Costa Rica.

