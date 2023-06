Vissel Kobe vs Barcelona EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Junio 2023

Amistosos

Andrés Iniesta se enfrentará a su antiguo club esta martes 6 de junio cuando el Barcelona de Xavi viaje a Japón para jugar su primer amistoso de pretemporada contra el Vissel Kobe en el Estadio Nacional de Japón.

Hora y Canal Vissel Kobe vs Barcelona

Sede: Estadio Nacional, Tokio, Japón

Hora: 12:30 pm de España. 4:30 am México y Centroamérica. 5:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 6:30 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 7:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 3:30 am PT / 6:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: BarcaTV.

Vissel Kobe vs Barcelona en VIVO

El Barcelona ha disfrutado de una campaña triunfal en La Liga esta temporada y ha mostrado una marcada mejora con respecto al año pasado bajo la tutela de Xavi. Los gigantes catalanes fueron decepcionantes en su derrota por 2-1 contra el Celta de Vigo durante el fin de semana y buscarán dar un espectáculo en este partido.

Vissel Kobe está en la cima de la tabla de la J1 League en este momento y ha sido una fuerza resurgente en lo que va de temporada. Los anfitriones superaron al FC Tokio con una importante victoria por 3-2 en su partido anterior y buscarán demostrar su valía contra un gigante europeo de buena fe esta semana.

Barcelona tiene un equipo impresionante a su disposición y podría darles una oportunidad a algunos de sus jugadores marginales esta semana. Los gustos de Ansu Fati y Pablo Torre tienen un punto que demostrar este año y buscarán estar en su mejor momento en este enfrentamiento, igual podría ser una oportunidad para el mexicano Julián Araujo de debutar con la playera del Barca.

Vissel Kobe ha crecido en estatura durante el año pasado y puede dar un golpe en su día. Sin embargo, el Barcelona es el mejor equipo sobre el papel y debería poder llevarse este juego.

Predicción: Vissel Kobe 1-3 Barcelona

