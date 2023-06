Selecciones

Buen partido tendremos este martes 6 de junio siguiendo con la jornada 1 del Torneo Maurice Revello 2023, donde México buscará imponer condiciones y sumar su primera victoria, sin embargo tendrán que medirse a una Selección Mediteránea tras la baja de Togo de último minuto que intentará dar la sorpresa en la cancha del Lattre de Tassigny.

Hora y Canal México vs Selección Mediterránea

Sede: Stade de Lattre de Tassigny, Aubagne, Francia

Hora: 5:30 pm de Francia. 9:30 am de Costa Rica, México y Centroamérica. 11:30 am de Venezuela. 12:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11;30 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. beIN Sports en Estados Unidos

México vs Selección Mediterránea en VIVO

La selección de México arranca su participación en esta competencia con la misión de mantenerse como protagonista buscando, al menos, igualar lo hecho el año pasado cuando se quedaron con la tercera posición tras caer ante Francia en semifinales, pero vencer a Colombia en el duelo por la tercer plaza.

Los Tricolores son comandados por Raúl Chabrand que ha echado mano de lo mejor que tiene destacando a jugadores como Marcelo Flores, Benjamín Galdames y Luca Martínez Dupuy.

Se suponía que Togo sería el rival de los mexicanos este martes, sin embargo se dieron de baja de último minuto, por lo que la organización del torneo tuvo que convocar a una Selección Mediterránea que son jugadores de la región.

Tanto México como Selección Mediterránea saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán decididas a conseguir sus primeros puntos. Por jerarquía los Tricolores son favoritos, pero realmente no sabemos que esperar de los Gavilanes que intentarán salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. México vs Togo.

México vs Selección Mediterránea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Maurice Revello Toulon 2023

