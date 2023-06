Uruguay vs Israel EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Mundial Sub-20 2023

Mundial Sub-20

Uruguay está en camino a su tercera final de la Copa Mundial Sub-20, a menos que Israel los derrote en la primera semifinal del torneo en el Estadio Único Diego Armando Maradona este jueves 8 de junio.

Hora y Canal Uruguay vs Israel

Sede: Estadio Único Diego Armando Maradona, Santiago del Estero, Argentina

Hora: 11:30 am de Guatemala, México y Centroamérica. 12:30 pm de Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de República Dominicana. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:30 am PT / 1:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: DSports en Sudamérica. TUDN en México. Telemundo en Estados Unidos. VTV en Uruguay.

Uruguay vs Israel en VIVO

El equipo de Marcelo Broli derrotó a Estados Unidos con una victoria por 2-0 en los cuartos de final, donde el equipo de Asia occidental superó al gigante sudamericano Brasil por 3-2.

Las dos últimas veces que Uruguay llegó a la final, perdió ante Argentina y Francia en 2013 y 2017, respectivamente. Mientras que esta es la primera vez que Israel se clasifica para las semifinales del torneo.

El ganador de esta semifinal se enfrentará al ganador del segundo partido de los últimos cuatro entre Italia y Corea del Sur por el premio final.

Luciano Rodríguez está de regreso de la suspensión y buscará su gol número 11 en el Mundial Sub 20 2023. Nicolas Siri tendría que dejar paso aquí.

El defensa Mateo Ponte será una gran duda después de que se vio obligado a jugar a pesar de una lesión en el partido contra EE. UU. porque ya habían realizado las cinco sustituciones. Mathias de Ritis debería completar aquí.

Uruguay Sub-20 posible XI: R. Rodríguez; De Ritis, Boselli, Facundo González, Matturro; Sosa, Díaz; Chagas, Franco González, L. Rodríguez; Duarte

El entrenador de Israel, Ofir Haim, tiene la esperanza de que Dor Turgeman esté en forma para la eliminatoria después de que el delantero fuera retirado lesionado después de su impresionante gol contra Brasil.

Mientras tanto, es probable que Hamza Shibli comience por delante de Ariel Lugassy en el ala izquierda.

Israel Sub-20 posible XI: Tzarfati; Feingold, Lemkin, Israelov, Revivo; Madmon, Nawi; Khalaili, Abed, Shibli; Turgeman

