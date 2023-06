Costa de Marfil vs Marruecos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Maurice Revello Toulon 2023

Selecciones

Se cierra la actividad de la jornada 2 del Torneo Maurice Revello 2023 este sábado 10 de junio con un gran duelo donde Costa de Marfil buscará sumar una victoria que los meta de lleno en la lucha por el boleto a semifinales, pero se medirán a Marruecos que no tiene margen de error, les urge sumar de a tres en la cancha del Parsemain.

Hora y Canal Costa de Marfil vs Marruecos

Sede: Stadio Parsemain, Fos-sur-Mer, Provenza-Alpes-Costa Azul, Francia

Hora: 5:30 pm de Francia. 9:30 am de Costa Rica, México y Centroamérica. 11:30 am de Venezuela. 12:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11;30 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. beIN Sports en Estados Unidos

Costa de Marfil vs Marruecos en VIVO

El cuadro de Costa de Marfil llegaba a esta competencia con la misión de ser protagonista y seguir demostrando el poder de los equipos africanos en los torneos con límite de edad, empezaron bien, pero este sábado tienen mucho que mejorar para ganar.

Los Elefantes tuvieron un agridulce debut el pasado miércoles cuando se midieron a Panamá en un duelo que parecía ganarían con gol de Datro Fofana, sin embargo los igualaron en tiempo de reposición, pero se terminaron quedando con el punto extra.

Por su parte, Marruecos quiere aprovechar al máximo cada uno de estos partidos para seguir con el crecimiento de sus jugadores jóvenes de cara al futuro, ellos no empezaron bien, por lo que si quieren seguir en la pelea tienen que ganar este sábado.

Los Marroquíes no la pasaron bien en su debut el pasado miércoles cuando les remontaron para caer 2-1 ante Japón.

Tanto Costa de Marfil como Marruecos saben de la importancia de este partido ya que ambas selecciones saldrán con todo por la victoria y la clasificación, no hay margen de error en una competencia donde solamente el líder tiene asegurado su boleto a la siguiente fase. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Costa de Marfil vs Marruecos.

Costa de Marfil vs Marruecos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Maurice Revello Toulon 2023

Last modified: junio 9, 2023

Etiquetas: Canal Costa de Marfil vs Marruecos