Corea del Sur vs Costa de Marfil EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Marzo 2026

Amistosos

¡Choque intercontinental de alto calibre! Este sábado 28 de marzo, Corea del Sur y Costa de Marfil se miden en un amistoso que promete ser una verdadera batalla táctica y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

Desde el Stadium MK en Inglaterra, los surcoreanos buscan mantener su racha perfecta tras una eliminatoria impecable, pero los Africanos se preparan para la Copa del Mundo.

El equipo de Hong Myung-bo llega con una defensa de hierro: no han recibido goles en sus victorias ante Estados Unidos, Paraguay y Bolivia. Con Son Heung-min y Lee Kang-in como motores, Corea quiere demostrar que está lista para ser protagonista en el Mundial 2026. La mala noticia para ellos es la ausencia por lesión del mediocampista Hwang In-beom.

Por su parte, los ‘Elefantes’ de Costa de Marfil llegan con sed de revancha tras su eliminación en la Copa Africana. Aunque no contarán con su referente Sébastien Haller, tienen un plantel de lujo con nombres como Franck Kessié e Ibrahim Sangaré.

Es un duelo de muros: ambos equipos conceden muy pocos goles, así que esperamos un partido cerrado y de mucha intensidad.

¿Podrá la disciplina asiática frenar la potencia africana o los marfileños darán el golpe en Europa?

Nuestro pronóstico: Será un partido de pocos espacios. Gana Corea del Sur 1-0. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: marzo 27, 2026