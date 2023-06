México vs Australia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Maurice Revello Toulon 2023

Selecciones

Partido sumamente atractivo tendremos este lunes 12 de junio en la jornada 3 del Torneo Maurice Revello 2023, cuando México busque sumar y con ello firmar su clasificación a las semifinales, tiene la mesa servida, pero tendrán que medirse a Australia que saldrá a «matar o morir» por la victoria en la cancha del Lattre-de-Tassigny.

Hora y Canal México vs Australia

Sede: Stade de Lattre de Tassigny, Aubagne, Francia

Hora: 6:00 am de México y Centroamérica. 7:00 am de Panamá. 5:00 am PT / 8:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN en Latinoamérica.

México vs Australia en VIVO

La escuadra de México ha tenido una gran actuación en esta competencia logrando ganar los 2 partidos que han disputado, eso los tienen a las puertas de la clasificación, sin embargo no deben confiarse si no quieren ser sorprendidos.

Los Tricolores vienen de un sólido triunfo el pasado viernes cuando golearon 4-0 a Qatar con doblete de Luca Martínez Dupuy y anotaciones de Santiago Trigos y Ramón Juárez, aunque dejando algunas dudas en su funcionamiento.

Por su parte, Australia también ha hecho bien las cosas al sumar un empate y una victoria, por lo que llegan a esta última jornada dependiendo de si mismos para clasificar.

Los Socceroos vienen de un emocionante triunfo el pasado viernes cuando doblegaron 3-2 a la Selección Mediterránea con doblete de Nishan Velupillay y uno más de Ryan Teague.

Tanto México como Australia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo por la clasificación a semifinales. En los pronósticos los Tricolores son favoritos ya que el empate les basta para avanzar a semifinales, sin embargo los Socceroos saben que solamente el triunfo les daría la clasificación y saldrán por ella. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. México vs Australia.

