Costa Rica vs Qatar EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Maurice Revello Toulon 2023

Buen partido nos espera este jueves 15 de junio en duelo por el puesto 11 del Torneo Maurice Revello 2023, cuando Costa Rica busque despedirse del campeonato con una victoria, pero Qatar también saldrá decidido a llevarse el botín en la cancha del des Moliéres.

Hora y Canal Costa Rica vs Qatar

Sede: Stade des Molières, Miramas, Provenza-Alpes-Costa Azul, Francia

Hora: 6:00 am de Costa Rica, México y Centroamérica. 7:00 am de Panamá. 5:00 am PT / 8:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN en Latinoamérica.

Costa Rica vs Qatar en VIVO

La selección de Costa RIca tuvo una actuación irregular en la fase de grupos ya que en 3 jornadas sumaron un par de empates, con un punto extra ganado, así como una derrota, pero eso los dejó en el último puesto del Grupo A mandándolos a este duelo por el onceavo lugar.

Los Ticos cerraron su participación en la fase de grupos el pasado lunes empatando 0-0 ante Arabia Saudita, aunque perdiendo el punto extra.

Por su parte, Qatar tampoco tuvo una buena actuación en la fase de grupos dentro del sector B sumando un empate y el punto extra, así como un par de derrotas que lo dejaron último del sector.

Los Qataríes cerraron con derrota el pasado lunes siendo superados 1-0 por la Selección Mediterránea.

Tanto Costa Rica como Qatar saben de la importancia de este partido ya que ambos quieren cerrar su participación en el torneo con una victoria, al final lo importante es seguir creciendo para estos jugadores jóvenes. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Costa Rica vs Qatar.

