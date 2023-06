Japón vs El Salvador EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Junio 2023

Amistosos

Japón recibe a El Salvador en el Toyota Stadium el jueves para la Copa Kirin Challenge 2023, buscando obtener su primera victoria.

Hora y Canal Japón vs El Salvador

Sede: Estadio Toyota, Toyota, Japón

Hora: 4:10 am de El Salvador, México y Centroamérica. 5:10 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 7:10 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 3:10 am PT / 6:10 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Canal 4

Japón vs El Salvador en VIVO

Hasta ahora, los Samurai Blues han empatado contra Uruguay 1-1 en su primer partido antes de perder 2-1 ante Colombia, ambos resultados en marzo de este año.

Ahora, el equipo de Hajime Moriyasu se enfrenta a El Salvador y Perú en sus últimos dos partidos en la copa y buscarán terminar con un gran éxito.

Un total de 26 jugadores han sido convocados para el doble encuentro de este mes, incluida la estrella de la Real Sociedad Takefusa Kubo, Daichi Kamada del Eintracht Frankfurt y la estrella del Brighton & Hove Albion Kaoru Mitoma.

Ryoya Morishita, Takumu Kawamura y Sota Kawasaki son los únicos tres jugadores sin límite en el lateral.

El Salvador juega su primer partido en la copa y buscará causar una sorpresa contra el equipo que jugó en la Copa Mundial de la FIFA 2022 el año pasado.

Sin embargo, hasta ahora no ha sido un buen año para los Cuscatlecos. Han perdido sus dos salidas en 2023: un par de derrotas por 1-0 ante Honduras y Estados Unidos en los amistosos de marzo.

Predicción Japón vs El Salvador

Japón tiene la mayoría de sus estrellas de la Copa del Mundo disponibles para la copa y cuenta con una calidad de equipo superior en papel en comparación con El Salvador. Al no haber podido ganar ninguno de sus juegos en la Copa Kirin, el Blue Samurai podría jugar su mejor alineación para finalmente encontrar una victoria.

Los Cuscatlecos cayeron 2-0 ante Japón hace cuatro años y se podría esperar un resultado similar.

Predicción: Japón 2-0 El Salvador

