Corea del Sur vs Perú EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Partido Amistoso 2023

Corea del Sur recibirá a Perú en el Busan Asiad Stadium este viernes 16 de junio en un choque amistoso entre ambas naciones.

Hora y Canal Corea del Sur vs Perú

Sede: Busan Asiad Stadium, Busan, Corea del Sur

Hora: 7:00 am de Perú. 6:00 am de México y Centroamérica. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ATV en Perú

Corea del Sur vs Perú en VIVO

Después de haber llegado a los octavos de final de la Copa del Mundo el año pasado, Corea del Sur nombró al exentrenador del Bayern de Múnich, Jurgen Klinsmann, como su nuevo entrenador, aunque aún no han logrado despegar bajo el mando del alemán.

En su último partido, fueron derrotados 2-1 por Uruguay y tal vez sientan que merecieron más, ya que dominaron la posesión del balón.

La República de Corea no ha ganado bajo la dirección de Klinsmann y buscará poner fin a esa racha este fin de semana.

Perú también está bajo un nuevo liderazgo, con Juan Máximo Reynoso a cargo del equipo después de no lograr asegurar un lugar en la Copa del Mundo en Qatar. En su último partido, empataron sin goles contra Marruecos y quizás tuvieron suerte de no haber perdido, ya que no registraron un solo disparo a puerta en todo el juego.

Predicción Corea del Sur vs Perú

Corea del Sur ha perdido dos de sus últimos tres partidos y solo ha ganado uno de sus últimos seis. Sin embargo, solo ha perdido uno de sus últimos cinco partidos en casa y tiene esperanzas de obtener un resultado positivo aquí.

Perú está en una racha de partidos consecutivos sin victorias después de ganar sus tres juegos anteriores. Recientemente, han tenido dificultades para obtener resultados fuera de casa y es posible que tengan que conformarse con un empate el viernes.

Predicción: Corea del Sur 1-1 Perú

Last modified: junio 15, 2023

