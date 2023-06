Panamá vs Australia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Maurice Revello SUb-23 2023

Selecciones

Abrimos la actividad de este viernes 16 de junio con las semifinales del Torneo Maurice Revello 2023, donde Panamá buscará seguir haciendo historia soñando co la final, pero tendrán una dura prueba cuando se midan a Australia que saldrá a imponer su calidad en la cancha del Marcel Roustan.

Hora y Canal Panamá vs Australia

Sede: Stade Marcel Roustan, Salon-de-Provence, Francia

Hora: 6:00 am de México y Centroamérica. 7:00 am de Panamá. 8:00 am de Venezuela. 5:00 am PT / 8:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN en Latinoamérica.

Panamá vs Australia en VIVO

La selección de Panamá cumplió con un gran papel en la fase de grupos terminando como líder del sector C con una victoria en tiempo regular y dos victorias desde el punto penal, por lo que intentarán seguir con ese paso invicto.

Los Canaleros tuvieron un emocionante cierre de fase de grupos el pasado martes cuando igualaron 1-1 ante Marruecos, para firmar su clasificación al ganar en penales 9-8.

Por su parte, Australia lo hizo bien en la fase de grupos al finalizar como líder del sector B con 2 victorias y un empate (sin punto extra), pero viniendo con paso ascendente.

Los Socceroos cerraron la fase de grupos el pasado lunes con un buen triunfo 2-0 sobre México con anotaciones de Noah Botic y Marlee Francois.

Tanto Panamá como Australia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo por la victoria, saben que sería un buen logro el meterse a la final. Los Socceroos son favoritos, pero los Canaleros han ido contra los pronósticos en todo el torneo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Panamá vs Australia.

