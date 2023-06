México vs Panamá EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final Maurice Revello Sub-23 2023

Selecciones

Partidazo de poder a poder tendremos este domingo 18 de junio con al gran final del Torneo Maurice Revello 2023 con sabor a CONCACAF, ya que México buscará su segundo título y demostrar que es una potencia en las categorías juveniles, sin embargo tendrán una muy dura prueba cuando se midan a Panamá que llega con la motivación a tope listos para redondear esta histórica participación en Francia.

Hora y Canal México vs Panamá

Sede: Stade Marcel Roustan, Salon-de-Provence, Francia

Hora: 5:00 pm de Francia. 10:00 am de Costa Rica, México y Centroamérica. 11:00 am de Venezuela. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica.

México vs Panamá en VIVO

El cuadro de México ha hecho bien las cosas metiéndose a esta final con un paso ascendente tras un arranque donde su fútbol dejaba algunas dudas, sin embargo saben que si quieren el título deben hacer un choque perfecto este domingo.

Los Tricolores tuvieron un duelo muy duro en semifinales el pasado viernes cuando se midieron a Francia. Tomaron ventaja en un par de ocasiones con goles de Ángel Robles y Uziel Martínez, sin embargo en ambos los alcanzaron para el 2-2 y ya en penales se quedaron con el boleto.

Por su parte, Panamá ha hecho historia metiéndose a esta final con todo merecimiento, ya superaron por mucho las expectativas, pero estando en esta final nadie les quita la ilusión de hacerse con el título.

Los Canaleros se vieron realmente sólidos en las semifinales, el pasado viernes, logrando remontar para vencer 2-1 a Australia con goles de Davis Contreras y Reyniel Perdomo.

Tanto México como Panamá saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con lo mejor que tienen buscando la victoria y el título, no hay margen de error. Los Tricolores son favoritos por su jerarquía y calidad, pero la realidad es que los Canaleros han hecho mejor las cosas y no sería sorpresa si logran el título. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. México vs Panamá.

