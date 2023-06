Paraguay vs Nicaragua EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Internacional 2023

Amistosos

Seguimos con las emociones de la Fecha FIFA este domingo 18 de junio con otro amistoso internacional donde Paraguay cerrará su concentración buscando una victoria cuando reciban la visita de una dolida Nicaragua que intentará hacer un partido digno en la cancha del Defensores del Chaco.

Hora y Canal Paraguay vs Nicaragua

Sede: Estadio Defensores del Chaco, Asunción, Paraguay

Hora: 11:30 am de Paraguay. 8:30 am de Nicaragua, México y Centroamérica. 7:30 am PT / 10:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Por confirmar

Paraguay vs Nicaragua en VIVO

La selección de Paraguay ha apostado por prepararse más que en jugar amistosos pensando ya en el arranque de las Eliminatorias de la CONMEBOL en septiembre.

Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto únicamente tendrán este duelo de preparación y buscarán aprovecharlo al máximo.

Por su parte, Nicaragua llega muy dolido a este partido ya que se supone les serviría para prepararse rumbo a la Copa Oro que está a unos días de iniciar, sin embargo fueron expulsados del torneo por alinear a un jugador de manera indebida, así que ahora únicamente les queda mirar hacía el arranque de las Eliminatorias de la CONCACAF en los próximos meses.

Los Pinoleros tuvieron un amistoso el pasado miércoles siendo goleados 4-1 en su visita a Uruguay, aunque dejando buenas impresiones.

Tanto Paraguay como Nicaragua saben de la importancia de este partido ya que ambos quieren aprovechar al máximo este duelo, aunque la Albirroja es clara favorita por su mayor jerarquía y calidad, además del estado anímico de los Pinoleros. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Paraguay vs Nicaragua.

