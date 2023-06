Turquía vs Gales EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Eliminatorias Eurocopa 2024

Eurocopa 2024

Turquía se enfrentará a Gales en el Estadio Samsun 19 Mayıs este lunes 19 de junio en la fase de grupos de clasificación para la Eurocopa 2024.

Hora y Canal Turquía vs Gales

Sede: Samsun 19 May Stadium, Samsun, Turquía

Hora: 8:45 pm de España. 12:45 pm de México y Centroamérica. 1:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 11:45 am PT / 2:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. Vix en Estados Unidos. Star+ en Sudamérica

Turquía vs Gales en VIVO

Turquía llega a este juego tras una victoria por 3-2 sobre Letonia en su último partido. Los goles de Abdulkerim Bardakci, defensor del Galatasaray, Cengiz Under, extremo del Marsella, e Irfan Kahveci, centrocampista del Fenerbahce, aseguraron la victoria para Turquía. Por su parte, Eduards Emsis, centrocampista del Egnatia Rrogozhine, y Kristers Tobers, centrocampista del Lechia Gdansk, marcaron los goles de Letonia.

Gales, por otro lado, perdió 4-2 ante Armenia en su último partido. Los dobletes de Lucas Zelarayan, mediocampista del Columbus Crew, y Grant-Leon Ranos, delantero del Borussia Monchengladbach, sellaron la victoria para Armenia. Los goles de Gales fueron marcados por Daniel James, extremo del Leeds United, y Harry Wilson, extremo del Fulham.

En siete enfrentamientos entre ambos equipos, Gales ha ganado cuatro partidos, perdido dos y empatado uno.

Predicción Turquía vs Gales

Turquía cuenta con talento y jugadores muy buenos a los que recurrir. Recientemente, el centrocampista Orkun Kokcu ha estado en las noticias debido a su traspaso de 25 millones de euros al Benfica desde el Feyenoord. Con tan solo 22 años, se le considera un talento creciente y antes de su traslado a Portugal, se le relacionaba con el Manchester United y el Liverpool.

Además, cuentan con jugadores experimentados como Hakan Calhanoglu, Zeki Celik y Caglar Soyuncu. Soyuncu, en particular, no tuvo una buena temporada con el Leicester City y espera tener más minutos de juego. Se espera que el jugador de 27 años se una al Atlético de Madrid este verano.

Gales, por otro lado, se encuentra en una era posterior a Gareth Bale. Bale solía ser un jugador diferenciador para su selección, y su retiro ha llevado a un aumento en la confianza de jugadores como Brennan Johnson, Daniel James y Harry Wilson. Aunque Aaron Ramsey quizás no sea el jugador que solía ser, el centrocampista del Niza todavía puede causar problemas.

Se espera un partido reñido, con un empate como resultado más probable.

Predicción: Turquía 1-1 Gales

Last modified: junio 18, 2023

