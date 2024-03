Georgia vs Grecia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Repechaje Eurocopa 2024

Eurocopa 2024

A solo 90 minutos de su primera aparición en un torneo importante, Georgia recibe a Grecia en la final de la Ruta C de los playoffs de clasificación para la Eurocopa 2024 el martes 26 de marzo en Tbilisi.

Los hombres de Willy Sagnol reservaron su billete para la gran final con una victoria por 2-0 sobre Luxemburgo, que se quedó con 10 hombres, en su enfrentamiento de semifinales, mientras que el Pirate Ship Crew se impuso a Kazajstán con cinco goles sin respuesta.

Hora y Canal Georgia vs Grecia

Sede: Estadio Nacional Borís Paichadze, Tiflis, Georgia

Hora: 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. DSports en Sudamérica. Vix en Estados Unidos.

Georgia vs Grecia en VIVO

Cuando el mago del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, tomó su lugar en el escalón travieso de la semifinal de Georgia contra Luxemburgo, para la cual no estuvo disponible debido a una suspensión, los visitantes de los Crusaders pueden haber llegado a Tbilisi con un tranquilo optimismo de dejar a la afición local abatida.

Sin embargo, el delantero del Karlsruher SC Budu Zivzivadze se convirtió en el héroe en ausencia del Kvaratskhelia el jueves, marcando a ambos lados del silbato del descanso para hundir a los 10 hombres de Luxemburgo, cuyas esperanzas de un cambio de rumbo en la segunda mitad se evaporaron cuando Maxime Chanot recibió su marcha.

Al prolongar la espera de Luxemburgo para debutar en un torneo importante, Georgia solo necesita conseguir una victoria más para lograr esa hazaña difícil de alcanzar y completar el Grupo F de la Eurocopa 2024, donde Portugal, Turquía y la República Checa estarán esperando para darles la bienvenida.

Al abordar el avión a Alemania, Georgia alcanzaría nuevas alturas en su meteórico ascenso desde las cenizas, habiendo saltado también del cuarto al segundo nivel de la Liga de Naciones desde la inauguración del torneo en 2018, aunque una derrota global de 10-2 ante España en la clasificación para la Eurocopa fue ciertamente un duro despertar.

Sin embargo, la derrota por 3-1 ante La Roja en septiembre representa el único revés de los Crusaders en sus últimos cinco partidos en todos los torneos, una secuencia que también ha visto al equipo de Sagnol encontrar el fondo de la red al menos dos veces en cuatro de esos partidos. y desde junio de 2022 no se les ha excluido de un territorio familiar.

Sin embargo, Grecia, visitante de Georgia, tampoco necesita lecciones sobre cómo atacar la supremacía, ya que los hombres de Gus Poyet hicieron un trabajo ligero en una semifinal aparentemente complicada con un equipo de Kazajstán en forma, goleando a sus compañeros aspirantes a la Eurocopa 2024 por 5-0 en el estadio Agia Sophia.

Cuatro de esos goles volaron más allá de la asediada defensa de Kazajstán en los primeros 40 minutos, donde Anastasios Bakasetas, Dimitrios Pelkas, Fotis Ioannidis y Dimitrios Kourbelis sentenciaron el partido desde los primeros minutos antes de que el último gol en propia puerta de Erkin Tapalov añadiera sal a la herida para los visitantes.

Prolongando el factor de bienestar desde un final positivo hasta 2023, donde el Pirate Ship Crew superó fácilmente a Nueva Zelanda por 2-0 y empató 2-2 con Francia, los ganadores de la Eurocopa 2004, celebrando el 20.º aniversario de ese sorprendente triunfo continental. – llegan a Tbilisi con sólo una derrota en su libreta en sus últimos seis partidos.

Salvo esa derrota por 1-0 ante Holanda, en cada uno de los otros cinco partidos de Grecia en ese lapso el equipo de Poyet ha marcado múltiples goles, y combatir con éxito fuego con fuego contra Georgia haría que los visitantes pusieran fin a su exilio de 12 años de la Eurocopa, tras no alcanzar la clasificación en las ediciones de 2016 ni la de 2020.

La columna de enfrentamientos directos es una lectura muy agradable para los fieles de Grecia antes del partido del martes, ya que el Pirate Ship Crew ha evitado la derrota en cada uno de sus primeros nueve partidos contra Georgia, ganando siete de ellos, incluido un triunfo por 2-0. en Batumi durante un partido de clasificación para el Mundial 2022.

Pronóstico Georgia vs Grecia

El regreso de una Kvaratskhelia bien descansada representa potencialmente el mayor impulso que Georgia podría haber deseado antes de una ocasión tan trascendental, donde el formidable público de Tbilisi debería contribuir con creces a los esfuerzos de su equipo.

Un choque entre dos unidades de ataque prolíficas tiene el potencial de ser un reloj increíble para el neutral, pero dada la manera de la actuación destructiva de Grecia contra un equipo hasta ahora impresionante de Kazajstán, los hombres de Poyet tienen nuestro voto para regresar al escenario continental más importante y extender la espera de Georgia a gran torneo.

Predicción: Georgia 2-3 Grecia

Last modified: marzo 25, 2024

Etiquetas: Eliminatorias Eurocopa 2024