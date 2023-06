Japón vs Perú EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Internacional Junio 2023

Amistosos

Al mando de Juan Reynoso, Perú vuelve a la acción en su minigira por Asia cuando ahora visite a su similar de Japón en un choque que luce muy atractivo a celebrarse en la cancha del Panasonic Suita.

Hora y Canal Japón vs Perú

Sede: Estadio Panasonic Suita, Suita, Osaka, Japón

Hora: 4:55 am de Perú. 3:55 am de México y Centroamérica. 2:55 am PT / 5:55 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Movistar Deportes en Perú.

Japón vs Perú en VIVO

Perú viene de una victoria de 0-1 ante Corea del Sur en un emocionante partido en Busan, reavivando las esperanzas de volver al Mundial tras fracasar rumbo a Rusia 2018, la anotación de fue Bryan Reyna. Este triunfo ha impactado positivamente en una selección que llega a Asia en medio de las dudas generadas por los amistosos en Europa, donde se enfrentó a Alemania (2-0) y Marruecos (0-0) en España.

Bajo la dirección de Juan Reynoso, de 53 años, la selección peruana estará disputando su cuarto amistoso internacional en la era del técnico peruano buscando cerrar su gira por Asia con una victoria.

Por su parte, Japón viene de un grandísimo triunfo el pasado jueves aplastando 6-0 a El Salvador con anotaciones de Shogo Taniguchi, Ayase Ueda, Takefusa Kubo, Ritsu Doan, Keito Nakamura y Kyogo Furuhashi.

Los Nipones se preparan para la Copa Asiática que se disputará el próximo año en Qatar.

Cabe señalar que pasaron 12 años antes de que peruanos y japoneses se reencontraran y, en general, la historia entre ambos equipos se compone de partidos válidos por la Copa América.

