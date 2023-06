El Salvador vs Corea del Sur EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Internacional Junio 2023

Amistosos

Este martes 20 de junio tendremos un buen duelo de preparación donde El Salvador buscará afinar ya sus últimas armas rumbo a su debut en la Copa Oro, tendrán una buena prueba al enfrentarse a Corea del Sur que saldrá a imponer su jerarquía y calidad en la cancha del Purple Arena.

Hora y Canal El Salvador vs Corea del Sur

Sede: Estadio Mundialista de Daejon, Daejeon, Corea del Sur

Hora: 5:00 am de El Salvador, México y Centroamérica. 4:00 am PT / 7:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Canal 4

El Salvador vs Corea del Sur en VIVO

La selección de Corea del Sur, comandada por Jürgen Klinsmann, buscarán poner fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas este martes. Los Sur-Coreanos sufrieron una derrota por 1-0 ante Perú en su último duelo el pasado viernes. Son Heung-min no tuvo actividad en esa derrota y seguramente saltará como titular ante El Salvador. El delantero del Tottenham es el jugador más experimentado actualmente de Corea del Sur, con 110 partidos internacionales, y también es su goleador más prolífico, con 37 goles. Mientras tanto, Kim Min-jae no ha sido convocado. El defensa central del Napoli, de 26 años, ha sido vinculado con un movimiento al Bayern Múnich y al Manchester United.

Ahora son tres derrotas consecutivas para El Salvador, que sufrió una goleada por 6-0 ante Japón en su partido internacional más reciente. Los dirigidos por Hugo Pérez terminaron ese partido con diez hombres, ya que Ronald Rodríguez fue expulsado. Se espera que Roberto Domínguez reemplace al suspendido Rodríguez, mientras que jugadores como Mayer Gil, Cristian Gil y Melvin Cartagena presionan para ser titulares.

Esta será el primer enfrentamiento cara a cara entre ambos equipos.

Corea del Sur ha estado mostrando actuaciones impresionantes de manera consistente, especialmente cuando tiene la ventaja de jugar en casa. Jugarán como locales en el Estadio de la Copa Mundial de Daejeon, que es su estadio local.

El Salvador ha tenido un mal desempeño como visitante en los últimos años. Actualmente están en una racha de cinco partidos sin triunfo. Una actuación tan pobre es razón suficiente para respaldar a Corea del Sur y esperar una victoria aquí.

Los Tigres de Asia han sido bastante impresionantes en la mayoría de sus partidos anteriores. El factor local juega un papel importante en su sólida exhibición.

Esperamos que logren una victoria cómoda por 3-0 el martes. Aunque esa es nuestra sugerencia principal, también nos gusta respaldar la opción de más de 2.5 goles.

