México vs Cuba EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Béisbol Juegos Centroamericanos 2023

El Parque de Pelota Saturnino Bengoa en El Salvador se prepara para arrancar la actividad del béisbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 y lo hará con un duelazo de poder a poder entre México y Cuba, dos potencias del béisbol en la región buscando arrancar con victoria.

Hora y Canal México vs Cuba

Sede: Parque de Pelota Saturnino Bengoa, San Salvador, El Salvador

Hora: 9:30 am de México y El Salvador. 10:30 am de Panamá y Colombia. 11:30 am de Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Claro Sports en Latinoamérica. TVC Deportes e ImagenTV en México.

México vs Cuba en VIVO

Este enfrentamiento entre México y Cuba marcará el inicio de una intensa lucha por la medalla de oro en el béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. La emoción estará presente en cada entrada, en cada turno al bate y en cada jugada defensiva.

Ambos equipos llegan a este torneo con la mirada puesta en la medalla de oro. Cuba, conocida por su rica tradición y excelencia en el béisbol, obtuvo la medalla de plata en la edición anterior de los juegos. Por su parte, México, que no pudo subirse al podio en 2018, tiene una gran oportunidad de redimirse y demostrar su valía en esta edición.

El equipo mexicano será dirigido por el Che Reyes que ha convocado lo mejor que tenían disponible de la Liga Mexicana de Béisbol, tiene la misión de mantener la jerarquía del Tricolor tras su histórica participación en el Clásico Mundial de Béisbol hace unos meses.

Tanto México como Cuba saben de la importancia de empezar ganando en un torneo que luce realmente duro con potencias en este deporte que irán con todo por el Oro. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. México vs Cuba.

Last modified: junio 23, 2023

