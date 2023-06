República Dominicana vs Venezuela EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Béisbol Juegos Centroamericanos 2023

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023

Un emocionante duelo se avecina en el béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, cuando Venezuela se enfrente a la República Dominicana en la jornada 2 este domingo 25 de junio. Ambos equipos llegan con la moral en alto tras obtener importantes victorias en sus respectivos debuts.

Hora y Canal República Dominicana vs Venezuela

Sede: Parque de Pelota Saturnino Bengoa, San Salvador, El Salvador

Hora: 9:30 am de México y El Salvador. 10:30 am de Panamá y Colombia. 11:30 am de Cuba, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Claro Sports en Latinoamérica. TVC Deportes e ImagenTV en México. CDN en República Dominicana.

República Dominicana vs Venezuela en VIVO

Venezuela, tras una emocionante victoria por 4-3 sobre Puerto Rico en su primer partido, dejó en claro que está en busca de la medalla de oro. Mostraron un juego sólido tanto en el pitcheo como en el bateo, demostrando su determinación y ambición por alcanzar la gloria en este torneo. El equipo venezolano cuenta con una mezcla de talento joven y experiencia, lo que los convierte en un rival formidable.

Por su parte, la República Dominicana también tuvo un debut exitoso al vencer a Nicaragua por 4-2. Los Quisqueyanos demostraron una sólida actuación en el montículo y una defensa impecable. Su equipo cohesionado y determinado tiene como objetivo mantener su racha ganadora y competir en la lucha por las medallas.

El enfrentamiento entre Venezuela y la República Dominicana promete ser intenso y emocionante con dos equipos diseñados para competir por las medallas, además ambos empezaron bien, por lo que un nuevo triunfo los pondría en una gran situación rumbo a las medallas.

La rivalidad entre estos dos equipos en el béisbol es conocida, lo que añade un componente adicional de intensidad y pasión a este encuentro. Los jugadores y los aficionados están ansiosos por presenciar este enfrentamiento de alto nivel, donde cada jugada y cada decisión táctica serán determinantes para el resultado final. Venezuela vs República Dominicana.

República Dominicana vs Venezuela EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Béisbol Juegos Centroamericanos 2023

