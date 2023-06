Puerto Rico vs República Dominicana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Béisbol Juegos Centroamericanos 2023

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023

El Clásico Caribeño se llevará a cabo este lunes 26 de junio en la tercera jornada del béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, donde Puerto Rico saldrá en busca de una victoria desesperadamente, mientras que la República Dominicana también llega con cierta urgencia tras caer el día de ayer.

Sede: Parque de Pelota Saturnino Bengoa, San Salvador, El Salvador

Hora: 9:30 am de México y El Salvador. 10:30 am de Panamá y Colombia. 11:30 am de Cuba, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Claro Sports en Latinoamérica. TVC Deportes e ImagenTV en México. CDN en República Dominicana. Telemundo en Puerto Rico.

El equipo de Puerto Rico ha perdido sus dos primeros duelos, complicando su camino hacia la revalidación de la medalla áurea. Los ganadores de la medalla de oro hace 5 años están cerca de la eliminación y necesitan una remontada urgente. Ayer, sufrieron una sorpresiva derrota ante Nicaragua, lo que ha dejado muchas dudas en torno a su desempeño.

Por su parte, República Dominicana tiene como misión pelear por las medallas, aunque su rendimiento ha sido irregular con una victoria y una derrota en sus dos primeros juegos. El día de ayer, los Quisqueyanos fueron vencidos por Venezuela en un duelo cerrado con un marcador de 5-2. Ambos equipos son conscientes de que se juegan «la vida» en este encuentro, ya que una derrota podría complicar aún más sus posibilidades de avanzar en la pelea por las medallas.

Este enfrentamiento entre Puerto Rico y República Dominicana promete ser intenso y lleno de emociones. Ambos equipos estarán dispuestos a dejarlo todo en el campo y luchar por la victoria, además de que existe una gran rivalidad entre dos potencias del área y que siempre están entre los favoritos a llevarse la máxima gloria. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final.

