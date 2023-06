Curazao vs Venezuela EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Béisbol Juegos Centroamericanos 2023

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023

#SanSalvador2023⚾️🇸🇻 #curazao🇨🇼 derrotó 4 carreras por 3 a #venezuela🇻🇪 en el primer juego de la cuarta jornada del béisbol de @SSalvador2023 pic.twitter.com/tbbrLb31K0 — FEDEBEIS (@FedeBeis_SV) June 28, 2023

Después de la suspensión de la jornada anterior debido a la lluvia, este martes 27 de junio se disputará la cuarta jornada del béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, Venezuela y Curazao se preparan para un emocionante enfrentamiento donde ambos llegan obligados a ganar para luchar por las medallas.

Hora y Canal Curazao vs Venezuela

Sede: Parque de Pelota Saturnino Bengoa, San Salvador, El Salvador

Hora: 9:30 am de México y El Salvador. 10:30 am de Panamá y Colombia. 11:30 am de Cuba, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Claro Sports en Latinoamérica. TVC Deportes e ImagenTV en México. CDN en República Dominicana. Telemundo en Puerto Rico.

Curazao vs Venezuela en VIVO

Venezuela llega a este encuentro con un rendimiento impecable, habiendo ganado sus dos primeros partidos. Sin embargo, el enfrentamiento programado contra Cuba fue pospuesto por las inclemencias del clima. Por otro lado, Curazao ha tenido un desempeño irregular, con una victoria y una derrota en lo que va del torneo. Aunque Venezuela es considerada favorita, los caribeños tienen la capacidad para competir y dar la sorpresa.

Este partido será crucial para ambas selecciones, ya que una victoria les permitirá mantenerse en la pelea por las medallas. Venezuela llega con un impulso positivo y buscará mantener su racha ganadora, aprovechando el día de descanso, pero Curazao buscará tampoco tuvo acción ayer donde debió medirse a México, igual saldrán a «matar o morir».

El duelo entre Venezuela y Curazao promete ser un choque lleno de emoción y adrenalina. Ambos equipos mostrarán su mejor juego en busca de la victoria, sabiendo que cada punto es crucial en su camino hacia las medallas. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final.

Curazao vs Venezuela EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Béisbol Juegos Centroamericanos 2023

