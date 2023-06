Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023

Se abre la actividad de este jueves 29 de junio en la jornada 6 del béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, con un enfrentamiento muy esperado entre México y Puerto Rico. Ambos equipos buscarán dar un paso en la pelea por las medallas en esta recta final de la competencia.

Hora y Canal México vs Puerto Rico

Sede: Parque de Pelota Saturnino Bengoa, San Salvador, El Salvador

Hora: 9:30 am de México y El Salvador. 10:30 am de Panamá y Colombia. 11:30 am de Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. 8:30 pm PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Claro Sports en Latinoamérica. TVC Deportes e ImagenTV en México. Telemundo en Puerto Rico.

México vs Puerto Rico en VIVO

México llega a este encuentro con un desempeño sólido en el campeonato. En cuatro partidos disputados, han logrado tres victorias y solo han sufrido una derrota. Sin embargo, en su último enfrentamiento, perdieron su invicto ante la República Dominicana en un duro encuentro que terminó 6-2 a favor de los dominicanos. A pesar de este traspié, México está decidido a recuperarse rápidamente y asegurar su pase a la siguiente fase.

Por otro lado, Puerto Rico ha tenido un camino complicado en el torneo hasta el momento. Con una sola victoria y tres derrotas, el equipo puertorriqueño se encuentra en una situación en la que necesita ganar para mantener viva su esperanza de medalla. En su último partido, sufrieron una dolorosa derrota por 3-2 ante Curazao, por lo que se han quedado sin margen de error.

El enfrentamiento entre México y Puerto Rico promete ser emocionante y lleno de acción. Ambos equipos están conscientes de la importancia de este partido y darán lo mejor de sí para seguir en su lugar en la lucha por las medallas. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final.

México vs Puerto Rico EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Béisbol Juegos Centroamericanos 2023

Last modified: junio 28, 2023

Etiquetas: Béisbol Juegos Centroamericanos y del Caribe