Puerto Rico vs Curazao EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Béisbol Juegos Centroamericanos 2023

Abrimos la actividad de la jornada 5 del béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, Puerto Rico y Curazao se enfrentarán en un emocionante duelo. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar una victoria para mantenerse en la competencia y seguir luchando por una medalla.

Hora y Canal Puerto Rico vs Curazao

Sede: Parque de Pelota Saturnino Bengoa, San Salvador, El Salvador

Hora: 9:30 am de Nicaragua y El Salvador. 10:30 am de Panamá y Colombia. 11:30 am de Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. 8:30 pm PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Claro Sports en Latinoamérica. TVC Deportes e ImagenTV en México. Canal 6 en Nicaragua.

Puerto Rico vs Curazao en VIVO

Puerto Rico viene de lograr su primer triunfo en el torneo al vencer 5-4 a Cuba en un emocionante encuentro el día de ayer. Con una victoria y dos derrotas en su haber, el equipo puertorriqueño sabe que cada juego es crucial para mantenerse en la pelea por las medallas, una nueva derrota lo dejaría virtualmente fuera de la pelea.

Por su parte, Curazao ha mostrado un buen nivel en el torneo, sumando dos victorias en tres juegos. En su último partido, vencieron a Venezuela 4-3 en un emocionante duelo demostrando que tienen aspiraciones reales de pelear por medallas, aunque para ello es vital el mantener el ritmo.

El enfrentamiento entre Puerto Rico y Curazao promete ser un juego reñido, donde ambas selecciones lucharán con determinación por la victoria. La importancia de sumar la victoria en esta etapa del torneo elevará la intensidad y emoción en el campo de juego. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final.

