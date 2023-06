Costa Rica vs Jamaica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Juegos Centroamericanos 2023

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023

Seguimos con la actividad de la jornada 2 en el Grupo B del fútbol varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, cuando Costa Rica busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita tomar un respiro tras un gris debut, pero se medirán a Jamaica que saldrá decidido a llevarse el botín completo de Las Delicias.

Hora y Canal Costa Rica vs Jamaica

Sede: Estadio Nacional La Delicias, Santa Tecla, El Salvador

Hora: 8:00 pm de El Salvador, México y Centroamérica. 10:00 pm de República Dominicana. 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Claro Sports en México y Centroamérica

Costa Rica vs Jamaica en VIVO

El cuadro de Costa Rica está viviendo momentos complicados en todas sus selecciones varoniles, su funcionamiento no mejora, por lo que les urge reaccionar cuanto antes.

Los Ticos tuvieron un gris debut en la competencia el pasado miércoles cuando cayeron derrotados 1-0 ante Guatemala, por lo que no tienen margen de error.

Por su parte, Jamaica tiene la misión de ir recuperando su jerarquía y demostrar que quieren pelear por medallas, tendrán un buen parámetro este viernes.

Los Reggae Boyz vienen de un amargo debut el pasado miércoles cuando se midieron a Honduras en un duelo que parecía ganarían con gol de Ronaldo Webster, sin embargo en tiempo de reposición los terminaron igualando a uno.

Tanto Costa Rica como Jamaica saben de la importancia de este partido ya que ninguno ganó en su debut y llegan con la urgencia de sumar de a tres si no quieren quedar eliminados de la pelea por las medallas. No hay un claro favorito. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Costa Rica vs Jamaica.

