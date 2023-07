Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023

Seguimos con la actividad de este sábado 1 de julio en el arranque del Baloncesto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 con un emocionante encuentro entre México y Puerto Rico que luce como uno de los más atractivos de la jornada.

Hora y Canal México vs Puerto Rico

Sede: Gimnasio Nacional, San Salvador, El Salvador

Hora: 5:00 pm de El Salvador, Nicaragua, México y Centroamérica. 7:00 pm de Puerto Rico y República Dominicana. 4:00 am PT / 7:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Claro Sports, TVC Deportes y Hi Sports en México. Telemundo en Puerto Rico.

México vs Puerto Rico en VIVO

Ambos equipos llegan con determinación y metas claras. México, motivado por su desempeño decepcionante hace 5 años, donde no lograron disputar la medalla de bronce, busca redimirse y pelear por los primeros puestos. Además, aprovecharán esta competencia como preparación para el próximo Mundial de Basketball que está a menos de dos meses de distancia

Por su parte, Puerto Rico es el actual campeón centroamericano y caribeño, se presenta con el objetivo de revalidar su título y colgarse nuevamente la medalla de oro, pero saben que la competencia será muy cerrada.

Se espera un enfrentamiento reñido y lleno de intensidad entre estos dos equipos dispuestos a darlo todo por la victoria, saben que iniciar con un triunfo sería un gran paso rumbo a la fase final en un grupo cerrado que comparten con Cuba y El Salvador, donde solamente los dos mejores avanzarán a semifinales por las medallas. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final.

México vs Puerto Rico EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Baloncesto Juegos Centroamericanos 2023

