Bayern Múnich vs Manchester City EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Internacional 2023

Amistosos

La pretemporada vuelve con otra ronda de partidos masivos a media semana, cuando el Bayern Múnich se enfrenta al impresionante Manchester City de Pep Guardiola en un interesante choque en el Estadio Nacional de Japón este miércoles 26 de julio.

Hora y Canal Bayern Múnich vs Manchester City

Sede: Estadio Nacional, Tokio, Japón

Hora: 4:30 am de México y Centroamérica. 5:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 7:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 3:30 am PT / 6:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: City TV

Bayern Múnich vs Manchester City en VIVO

El Manchester City terminó en lo más alto de la tabla de la Premier League la temporada pasada y ha sido excepcional durante el último año. Los Citizens derrotaron al Inter de Milán por 1-0 en la final de la UEFA Champions League en su partido anterior y buscarán mejorar esta semana.

Bayern Munich superó por poco al Borussia Dortmund para ganar el título de la Bundesliga la temporada pasada, pero no ha estado en su mejor momento durante el último año. El equipo bávaro venció al FC Koln en una victoria crucial por 2-1 el mes pasado y buscará lograr un resultado similar en este partido.

Entre los equipos que se han enfrentado a al menos cinco veces en la UEFA Champions League, el Manchester City es uno de los tres únicos equipos que han ganado al menos la mitad de sus partidos contra el Bayern Múnich en la competición.

Pronóstico Bayern Múnich vs Manchester City

El Manchester City ha estado en una forma excepcional con Pep Guardiola y ganó un triplete histórico la temporada pasada. Los gigantes de la Premier League tienen un excelente equipo a su disposición y pueden ser prácticamente imparables en su día.

El Bayern Múnich se encuentra actualmente en medio de una transición y deberá estar en su mejor nivel para tener una oportunidad en este partido. Sin embargo, el Manchester City es el mejor equipo sobre el papel y debería poder ganar este juego.

Predicción: Bayern Múnich 1-4 Manchester City.

Last modified: julio 25, 2023

Etiquetas: Bayern Múnich