España vs Zambia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Femenil 2023

España se enfrenta a Zambia en el Eden Park este miércoles 26 de julio en su segundo partido en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023.

Hora y Canal España vs Zambia

Sede: Eden Park, Auckland, Nueva Zelanda

Hora: 1:30 am de México, Costa Rica y Centroamérica. 2:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 00:30 am PT / 3:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. Telemundo en Estados Unidos.

España vs Zambia en VIVO

La Roja disfrutó de un buen comienzo en su participación de la Copa del Mundo, logrando una cómoda victoria por 3-0 sobre Costa Rica el viernes. Se pusieron por delante a los 20 minutos con un gol en propia puerta antes de que Aitana Bonmati del Barcelona y Esther González del Real Madrid anotaran. España ocupa la segunda posición en el Grupo C con tres puntos, por detrás de Japón por diferencia de goles.

El último encuentro de La Roja ante rivales africanos se produjo en octubre de 2021, cuando vencieron 3-0 a Marruecos en un amistoso.

Mientras tanto, Zambia no tuvo tanta suerte en su primer partido de grupo el domingo, perdiendo 5-0 ante Japón. Estaban empatados en el marcador al descanso antes de conceder cuatro goles más para comenzar su participación con el pie izquierdo. Las Copper Queens se encuentran en el fondo de su grupo y aún no han logrado anotar.

Zambia no ha logrado mantener su portería a cero en los últimos cuatro partidos entre competiciones.

Los dos equipos se enfrentan por primera vez en la historia.

Pronóstico España vs Zambia

España está en una brillante racha ganadora de siete juegos y ha ganado todos, excepto uno, de sus últimos 12 juegos en todas las competiciones.

Mientras tanto, Zambia ha ganado solo uno de sus últimos cuatro juegos en todas las competiciones y dos de sus últimos siete. La gran brecha en clase y calidad entre los dos equipos debería hacer que La Roja gane con bastante comodidad.

Predicción: España 4-0 Zambia

Last modified: julio 24, 2023

