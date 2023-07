Inter vs Al Nassr EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Internacional 2023

Amistosos

En su primera salida importante desde la final de la Champions League del mes pasado, el Inter de Milán se enfrentará al Al-Nassr en un amistoso de pretemporada el jueves 27 de julio.

Los equipos se enfrentarán en el estadio Nagai de Osaka, donde el equipo de la Pro League saudita empató con el Paris Saint-Germain el martes.

Hora y Canal Inter vs Al Nassr

Sede: Estadio Yanmar Nagai, Osaka, Osaka, Japón

Hora: 4:30 am de México y Centroamérica. 5:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 7:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 3:30 am PT / 6:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Por confirmar

Inter vs Al Nassr en VIVO

El Inter está intensificando sus preparativos para la nueva campaña y ha viajado a Japón para un par de encuentros amistosos, el segundo de los cuales será contra el Paris Saint-Germain la próxima semana.

En su último partido de una tumultuosa temporada 2022-23, el equipo de Simone Inzaghi fue superado por el Manchester City en la final de la Liga de Campeones, dejando un sabor amargo al final de un año en el que flaquearon en la Serie A pero sobresalieron en las competiciones de copa.

Además de llegar a la gran final del principal torneo de clubes de Europa, el Inter se alzó con la Copa Italia y la Supercopa Italiana para mejorar aún más la reputación de Inzaghi como especialista en el fútbol de eliminatorias. Sin embargo, desde entonces ha tenido que reconstruir su plantilla tras algunas salidas importantes.

La saga en curso de Romelu Lukaku, con su relación intermitente con el Inter, ha sufrido demasiados giros y vueltas para contarlos. Además, jugadores clave como Milan Skriniar, Marcelo Brozovic y Andre Onana también han dejado el San Siro durante este verano.

A pesar de las salidas, el delantero estrella Lautaro Martínez ha decidido quedarse y será el capitán de los nerazzurri este año. Además, las llegadas de Marcus Thuram, Davide Frattesi y Juan Cuadrado representan incorporaciones interesantes.

Se espera que los tres jugadores aparezcan regularmente en las próximas semanas mientras el Inter se prepara para su primer partido de la Serie A contra Monza, luego de vencer recientemente al Lugano por 3-0 y superar con un contundente 10-0 al Pergolettese en los últimos partidos de calentamiento del campo de entrenamiento.

Al-Nassr, uno de los cuatro clubes adquiridos por el Fondo de Inversión Pública Saudita, ha estado muy involucrado en el reciente flujo de jugadores de Europa hacia la península arábiga. Con la presencia de Cristiano Ronaldo en su plantilla, han complementado su equipo con varias caras nuevas.

El Inter encontrará una cara familiar en la alineación de Al-Nassr esta semana, ya que el centrocampista croata Marcelo Brozovic se unió al equipo saudita junto a Seko Fofana y Alex Telles. Persisten los rumores de que Sadio Mane y Eric Bailly también podrían seguirlos.

Aunque Ronaldo llegó con mucha fanfarria a fines del año pasado, Al-Nassr no pudo levantar el título de la Saudi Pro League, terminando en segundo lugar, cinco puntos detrás del campeón Al-Ittihad.

El equipo de Luis Castro ha estado jugando una serie de amistosos en lo que va de verano. Después de derrotar a Alverca y Farense, sufrieron una derrota por 5-0 ante el Celta de Vigo y un 4-1 ante el Benfica la semana pasada.

Antes de su regreso a la acción competitiva, enfrentándose a Al Shabab en la Copa de Campeones de Clubes Árabes, los Caballeros de Najd empataron 0-0 con el nuevo equipo del PSG el martes. Este empate contra los campeones franceses puede ser un buen augurio para la nueva temporada de la liga, que comienza contra el Al Ettifaq de Steven Gerrard a mediados del próximo mes.

Last modified: julio 26, 2023

Etiquetas: Al Nassr