Feyenoord vs Villarreal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Internacional 2023

Feyenoord y Villarreal continúan con sus preparativos para la próxima campaña mientras se enfrentan en un amistoso en De Kuip este jueves 27 de julio.

Hora y Canal Feyenoord vs Villarreal

Sede: Stadion Feijenoord, Róterdam, Holanda Meridional, Países Bajos

Hora: 7:00 pm de Países Bajos. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Por confirmar

Feyenoord vs Villarreal en VIVO

La temporada pasada, Feyenoord se alzó con el título de la Eredivisie, sumando 82 puntos para terminar siete puntos por encima del segundo clasificado, el PSV Eindhoven. Sin embargo, los hombres de Arne Slot sufrieron su primera derrota en la pretemporada el domingo, cayendo 4-2 ante el Hoffenheim alemán.

Los anfitriones habían logrado dos victorias consecutivas sobre PEC Zwolle y Club Brugge en sus dos primeros amistosos, antes de empatar sin goles con Union Saint-Gilloise el 15 de julio.

Hasta ahora, Feyenoord ha jugado cuatro amistosos, habiendo ganado en dos ocasiones y perdido uno.

Por otro lado, Villarreal sufrió una derrota amarga de 3-0 ante el Hannover en su último partido amistoso. Antes de eso, habían ganado 3-0 contra el equipo austriaco SC Rheindorf Altach en el Stadion Schnabelholz el 18 de julio, rompiendo una racha de tres partidos sin victorias.

Antes de comenzar su nueva temporada en La Liga en casa contra el Real Betis el 13 de agosto, los visitantes aún tienen tres partidos de pretemporada pendientes contra el Sporting de Lisboa, OGC Nice y Newcastle United.

Villarreal ha tenido un desempeño inconsistente en sus últimos cinco juegos en todas las competiciones, ganando solo en uno y perdiendo tres veces.

Predicción Feyenoord vs Villarreal

Con ambos equipos preparándose para sus respectivas campañas nacionales, esperamos un emocionante encuentro. El Feyenoord tiene la ventaja de jugar en casa, lo que podría favorecer sus posibilidades de ganar, aunque sea por un estrecho margen.

Pronóstico: Feyenoord 2-1 Villarreal.

Last modified: julio 26, 2023

