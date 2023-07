Francia vs Brasil EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

Francia se enfrentará a Brasil en el Suncorp Stadium este sábado 29 de julio en la jornada 2 de la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023.

Hora y Canal Francia vs Brasil

Sede: Estadio Suncorp, Brisbane, Queensland, Australia

Hora: 4:00 am de México y Centroamérica. 5:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 7:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 3:00 am PT / 6:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. Telemundo en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Francia vs Brasil en VIVO

Les Bleues llegaron a la Copa del Mundo como uno de los favoritos para levantar el trofeo en agosto, pero no lograron comenzar su torneo con una victoria. Empataron sin goles contra Jamaica la última vez y quizás merecían salir victoriosas, pero fueron culpables de desperdiciar las oportunidades de gol.

Francia ocupa el segundo lugar en la tabla de grupos con un punto y buscará obtener su primera victoria del torneo este fin de semana.

En la última clasificación de la FIFA, Francia ocupó el quinto lugar y ahora se encuentra tres posiciones por encima de sus oponentes del fin de semana.

Mientras tanto, Brasil se enfrentó a Panamá en su primer partido de grupo el domingo y derrotó cómodamente a sus compatriotas sudamericanos con un contundente 4-0. Ary Borges, de 23 años, tuvo una actuación magistral para la Seleção al anotar un hat-trick y brindar una asistencia.

La Seleção se sitúa en la cima del Grupo F con tres puntos y buscará aumentar esa cuenta el sábado.

Brasil no ha mantenido su portería a cero en sus últimos siete partidos en este encuentro, una racha que se remonta a 2014.

Ha habido 11 encuentros entre las dos naciones. Francia está invicta en los 11 enfrentamientos, con seis victorias y cinco empates.

Pronóstico Francia vs Brasil

Francia está en una racha de salidas consecutivas sin ganar después de haber ganado seis de sus siete juegos anteriores. Su incapacidad para convertir las oportunidades finalmente les negó obtener el máximo de puntos en su primer juego y buscarán evitar que esto se repita este fin de semana.

Brasil, por otro lado, está en una racha ganadora de tres juegos después de haber perdido cuatro de sus seis salidas anteriores. Están en una forma mucho mejor que sus oponentes y deberían ganar este partido.

Predicción: Francia 1-2 Brasil

Last modified: julio 28, 2023

Etiquetas: Brasil