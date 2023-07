Suecia vs Italia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

Suecia e Italia continuarán su participación en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 cuando se enfrenten en el Sky Stadium este sábado 29 de julio.

Hora y Canal Suecia vs Italia

Sede: Wellington Regional Stadium ​, Wellington, Nueva Zelanda

Hora: 1:30 am de México y Centroamérica. 2:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 00:30 am PT / 3:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. Telemundo en Estados Unidos. DSports en Sudamérica. TyC Sports en Argentina.

Suecia vs Italia en VIVO

Suecia comenzó su torneo con una nota ganadora al remontar y derrotar a Sudáfrica 2-1 en su primer partido. Hildah Magaia adelantó a las campeonas africanas en el minuto 48, mientras que Fridolina Rolfo igualó el marcador en el minuto 65. Amanda Ilestedt ganó el partido con un gol en el último suspiro para la selección sueca, conocida como la Azul y Amarilla.

Cinco de los últimos siete partidos de Suecia han producido tres goles o más.

Italia, por su parte, también comenzó con pie derecho al llevarse los tres puntos ante Argentina. La suplente Cristiana Girelli se elevó más alto para rematar de cabeza en el minuto 87 y ayudar a su nación a reclamar la victoria.

Con esta victoria, Le Azzurre escalaron al segundo lugar en el Grupo G con tres puntos, mientras que Suecia lideró el camino en la cima de la clasificación.

Italia ha recibido solo tres goles en la primera mitad en sus últimos 13 partidos internacionales.

Este será el encuentro número 24 entre ambas selecciones. Suecia lidera 15-3 en sus enfrentamientos históricos.

Pronóstico Suecia vs Italia

Suecia es uno de los equipos más consistentes en el fútbol femenino. Su objetivo será igualar o superar su camino a la semifinal en Francia hace cuatro años.

Italia llegó a los cuartos de final en 2019 y está en camino de clasificarse para las rondas eliminatorias después de haber ganado su primer partido la semana pasada. Otra victoria aquí les garantizaría un lugar en los octavos de final.

Suecia ha sido dominante en los enfrentamientos directos y es responsable de la mayor cantidad de derrotas sufridas por Italia contra cualquier equipo en particular. Respaldamos a las suecas para reclamar una estrecha victoria con goles en ambos extremos.

Predicción: Suecia 2-1 Italia

