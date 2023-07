Panamá vs Jamaica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

Panamá y Jamaica continuarán su participación en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 en el HBF Park este sábado 29 de julio en la jornada 2 de la fase de grupos.

Hora y Canal Panamá vs Jamaica

Sede: Perth Oval, Perth, Australia

Hora: 6:30 am de México y Centroamérica. 7:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:30 am PT / 8:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. Telemundo en Estados Unidos. DSports en Sudamérica. TVMax en Panamá.

Panamá vs Jamaica en VIVO

Panamá están haciendo su debut en la Copa del Mundo y comenzaron su campaña con una dura derrota por 4-0 contra Brasil la semana pasada. Ary Borges fue la protagonista de la goleada con un hat-trick y una asistencia, mientras que Bia Zaneratto también encontró el fondo de la red en la segunda parte.

Panamá ha perdido cada uno de sus últimos tres juegos, concediendo 16 goles sin marcar.

Jamaica, por su parte, realizó una actuación sorprendente para mantener a Francia en un empate sin goles en su primer partido.

El empate de Jamaica contra Francia les permitió registrar sus primeros puntos en la historia de la Copa del Mundo.

Este será el primer encuentro entre ambos equipos desde mayo de 2015 cuando Jamaica se adjudicó una victoria por 3-1 en un amistoso.

Predicción Panamá vs Jamaica

Jamaica registró el mejor resultado de su historia cuando mantuvo a Francia en un empate sin goles en su primer partido. Las Reggae Girlz ya habían hecho historia al convertirse en la primera nación caribeña en clasificar para Copas del Mundo consecutivas.

Sin embargo, ese resultado tuvo un costo, ya que la estrella Khadijah Shaw estará fuera del próximo juego debido a su tarjeta roja tardía en el empate.

Panamá, por su parte, sufrió una goleada ante Brasil en su debut mundialista, lo que destacó la diferencia de calidad entre las Canal Girls y las brasileñas en este nivel. En general, los equipos debutantes en esta Copa del Mundo no han tenido un buen desempeño, ya que la República de Irlanda, Zambia y Vietnam ya han sido eliminados. Panamá buscará emular a Filipinas, que desafió las expectativas al sorprender a los anfitriones, Nueva Zelanda.

Estamos respaldando un partido igualado con un empate sin goles.

Predicción: Panamá 0-1 Jamaica

