Atlético de Madrid vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Internacional 2023

Amistosos

Con el objetivo de continuar con su comienzo exitoso en el calendario de pretemporada, el Manchester City se enfrenta al Atlético de Madrid en el Estadio de la Copa Mundial de Seúl este domingo 30 de julio.

Los campeones europeos han logrado victorias contra ambos oponentes en su gira asiática hasta el momento, mientras que el Atlético perdió ante el K-League All-Stars a principios de esta semana.

Hora y Canal Atlético de Madrid vs Manchester City

Sede: Estadio Mundialista de Seúl, Seúl, Corea del Sur

Hora: 5:00 am de México y Centroamérica. 6:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 8:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 4:00 am PT / 7:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: City TV

Atlético de Madrid vs Manchester City en VIVO

Apenas unos días después de llegar a la cima en un thriller de ocho goles contra Yokohama en Tokio, el City volvió a la acción el miércoles, enfrentando a uno de los clubes que superaron en el camino hacia el trofeo de la Liga de Campeones el año pasado.

Aunque James McAtee vio anulado su primer gol en la primera mitad en el minuto 81 por el delantero francés del Bayern Múnich, Mathys Tel, un jugador que, según los informes, se dirigía a una salida de Etihad, produjo el gol de la victoria del equipo inglés, cuando Aymeric Laporte anotó con menos de cinco minutos para el final.

Antes de enfrentarse al Arsenal, subcampeón de la Premier League de la temporada pasada, en el Community Shield el próximo fin de semana, el City ahora debe concluir su visita a Japón y Corea del Sur contra el Atlético, antes de un breve bloque de entrenamiento en Manchester.

El primer partido de la máxima categoría de los ganadores del triplete llega luego en Turf Moor, donde la leyenda del club, Vincent Kompany, planeará la caída de su antiguo equipo como entrenador del Burnley.

Su mentor, Pep Guardiola, también apuntará a agregar la Supercopa de la UEFA a un abultado gabinete de trofeos el próximo mes, aunque su bien engrasada máquina del City puede no estar en su mejor momento para empezar, dado un regreso tardío a los entrenamientos después de la noche de gloria de junio en Estambul.

Si bien el Manchester City ha estado relativamente tranquilo en el mercado de transferencias en lo que va del verano, con la salida de Riyad Mahrez e Ilkay Gundogan, los oponentes del domingo están ocupados remodelando su equipo para la próxima temporada.

Javi Galán, Caglar Soyuncu y César Azpilicueta llegaron a principios de julio, mientras que la cesión de Antoine Griezmann se hizo definitiva y Joao Félix regresó de su cesión en el Chelsea.

La prioridad declarada de Pep Guardiola para la gira de pretemporada del Manchester City es evitar lesiones, y hasta ahora los campeones de la Premier League han logrado evitar grandes preocupaciones en Asia.

El mediocampista belga Kevin De Bruyne también está de vuelta en la contienda, luego de completar su recuperación de un desgarro en el tendón de la corva sufrido durante la final de la Liga de Campeones.

Podría haber más por seguir, ya que los Colchoneros buscan mejorar en una campaña 2022-23 que los vio terminar en un distante tercer lugar en La Liga y flaquear en Europa, aunque Diego Simeone dejó de lado las dudas sobre su futuro para guiarlos a través de una más convincente segunda mitad de la temporada.

Antes del primer partido oficial del Atlético de 2023-24, contra el Granada el 14 de agosto, jugará dos partidos más de preparación contra la Real Sociedad y el Sevilla, después de enfrentarse al campeón de Europa en Seúl.

El primer partido de su viaje a Corea del Sur terminó de manera insatisfactoria, ya que un equipo All-Stars de la K-League robó la victoria de las fauces de la derrota en el amistoso del jueves: cuando se acercaba el tiempo de descuento, el Atlético ganaba 2-1 con goles de Thomas Lemar y Carlos Martín, aun así se las ingeniaron para perder 3-2.

Tal descuido no le cayó bien a Simeone, quien exige cada gramo de esfuerzo y concentración de sus pupilos sin importar la ocasión, por lo que se requerirá una respuesta inmediata este fin de semana.

El dúo sudamericano Nahuel Molina (pantorrilla) y José María Giménez (espinilla) se han visto obligados a perderse la gira de pretemporada del Atlético de Madrid debido a una lesión, y es probable que ninguno de los dos esté disponible durante varias semanas.

El jueves, Axel Witsel fue titular como central en ausencia de Giménez, pero en esta ocasión podrían ser convocados los fichajes de verano Santiago Mourino y Caglar Soyuncu; mientras tanto, mientras se especula sobre un cambio a la Serie A, Álvaro Morata está listo para comenzar al frente.

Last modified: julio 29, 2023

Etiquetas: Atletico de Madrid