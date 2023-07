Gran Premio de Bélgica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones en Directo, Checo Pérez Formula 1 2023

Formula 1

Llegamos a la doceava carrera de la temporada 2023 en la Formula 1 superando ya la mitad de la campaña cuando este domingo 30 de julio se dispute el Gran Premio de Bélgica 2023 que promete emociones después una primera linea sin Max Verstappen, que, aun así, sale como el favorito para sumar su octavo triunfo al hilo, pero Charles Leclerc, Checo Pérez, Lewis Hamilton y Oscar Piastri harán todo por impedirlo.

Hora y Canal Gran Premio de Bélgica

Sede: Circuito de Spa-Francorchamps,, Malmedy y Stavelot, Lieja, Bélgica

Hora: 7:00 am de México y Centroamérica. 8:00 am en Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am en Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN Deportes en Estados Unidos. Fox Premium en México.

Streaming: F1 TV en Latinoamérica. Star+ en Sudamérica.

Gran Premio de Bélgica en VIVO 2023

El dos veces campeón reinante de la Fórmula 1, Max Verstappen, ganó la carrera sprint, afectada por la lluvia, en el Gran Premio de Bélgica el sábado, ampliando su enorme ventaja sobre su compañero de equipo en Red Bull, Sergio Pérez, a 118 puntos.

Fue la novena victoria consecutiva de Verstappen, incluidas las dos carreras de velocidad que ha ganado esta temporada. Obtuvo ocho puntos por la victoria y buscará ampliar aún más su ventaja general en la carrera principal del domingo mientras continúa su marcha hacia un tercer título mundial consecutivo.

“Eso estuvo bastante bien”, dijo Verstappen con una subestimación casual.

Terminó con una cómoda ventaja de 6,7 segundos sobre el piloto de McLaren Oscar Piastri y 10,7 sobre Pierre Gasly de Alpine.

“Cada vez me siento más cómodo con el auto, que es mucho mejor que a principios de año”, dijo Piastri, de 22 años. “Ha sido increíble para mí”.

El piloto de Mercedes, Lewis Hamilton, cruzó la meta en cuarto lugar, pero cayó al séptimo después de recibir una penalización de cinco segundos por causar una colisión cuando intentaba rebasar a Pérez, quien no anotó puntos después de retirarse cerca del final.

“Lewis se estrelló contra mí y me arrancó todo el lado derecho de mi auto”, dijo Pérez, y culpó de ese incidente a que no pudo terminar.

Mientras tanto, el viernes Max Verstappen marcó el tiempo más rápido de una emocionante calificación para el Gran Premio de Bélgica, pero saldrá sexto después de cumplir una penalización de cinco lugares en la parrilla, lo que significa que Charles Leclerc comenzará en la pole position el domingo en Spa-Francorchamps.

Una penalización por exceder la asignación de su caja de cambios significó que el sexto puesto fue lo mejor que pudo hacer el holandés, a pesar de eclipsar el tiempo de Leclerc por más de ocho décimas de segundo en su última demostración de dominio.

«En la Q3 tienes dos juegos de neumáticos y puedes empujar un poco más, arriesgar más, y eso es lo que hicimos en la última vuelta», dijo Verstappen de Red Bull.

«Sé que tengo que caer de nuevo el domingo con la sanción que tengo, así que fue lo mejor que pude hacer hoy.

“El sector 2 todavía estaba un poco húmedo. Solo había una línea seca y en algunas esquinas había que hacer una línea alternativa.

«Se trataba de sentir confianza y arriesgarlo todo en esa carrera final para obtener más tiempo de vuelta.

«Sabemos que el auto fue rápido e incluso en estas condiciones difíciles, afortunadamente, lo mostramos nuevamente».

La degradación del campeón del mundo establece una parrilla fascinante para la carrera, con Leclerc acompañado en la primera fila por Sergio Pérez, quien una vez más no pudo mantener el ritmo de su compañero de equipo de Red Bull.

Detrás del mexicano, Lewis Hamilton rescató el cuarto lugar para Mercedes y, por lo tanto, se alineará tercero, junto a Carlos Sainz de Ferrari.

Los McLaren volvieron a ser rápidos en Bélgica después de su reciente mejora, por lo que Oscar Piastri y Lando Norris tal vez se sientan decepcionados por haber terminado sexto y séptimo, respectivamente.

El australiano será el último piloto en beneficiarse de la sanción de Verstappen, ascendiendo al quinto lugar.

Foto: Twitter @F1

George Russell luchó de principio a fin y solo pudo lograr el octavo lugar, por delante de los dos Aston Martins de Fernando Alonso y Lance Stroll en noveno y décimo.

Last modified: julio 29, 2023

Etiquetas: Canal Gran Premio de Bélgica 2023