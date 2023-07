Alemania vs Colombia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

Alemania continúa su participación en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 contra Colombia en el Estadio de Fútbol de Sydney este domingo 30 de julio.

Hora y Canal Alemania vs Colombia

Sede: Sydney Football Stadium, Sydney, Australia

Hora: 3:30 am de México y Centroamérica. 4:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 6:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 2:30 am PT / 5:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. Telemundo en Estados Unidos. DSports en Sudamérica. Gol Caracol en Colombia.

Alemania vs Colombia en VIVO

Alemania comenzó su participación con una amplia victoria por 6-0 sobre Marruecos en su primer partido la semana pasada. Alexandra Popp anotó un doblete en la primera parte, mientras que las marroquíes anotaron dos goles en propia meta en la segunda parte, en lo que fue el mayor margen de victoria en la primera jornada de la Copa del Mundo.

Alemania ha progresado desde la fase de grupos en sus últimas ocho campañas en la Copa del Mundo.

Mientras tanto, Colombia reclamó el máximo de puntos con una victoria por 2-0 sobre Corea del Sur. Catalina Usme y Linda Caicedo anotaron goles en el primer tiempo para llevar a las sudamericanas a la victoria.

Colombia ha perdido cinco de sus nueve partidos anteriores contra rivales europeos.

Las victorias significan que ambos equipos ocupan la cima del Grupo H con tres puntos cada uno, con los alemanes al frente por diferencia de goles.

Este será el primer enfrentamiento entre los dos equipos.

Predicción Alemania vs Colombia

Alemania es la segunda favorita para levantar la Copa del Mundo, después de EE. UU., y la contundencia de su victoria sobre Marruecos destacó su intención. Una victoria les permitirá clasificarse para las eliminatorias, siempre que el partido entre Marruecos y la República de Corea termine empatado.

Colombia, por su parte, también reclamó el máximo de puntos en su primer juego, pero enfrentará una amenaza significativamente mayor en su segundo partido. Las Chicas Superpoderosas buscarán clasificarse para los octavos de final por segunda vez, y sacar algo de este juego representaría un gran logro para ellas.

La confianza será alta en el equipo alemán luego de su comienzo enfático en el torneo. El equipo de Martina Voss-Tecklenburg debería reclamar una victoria de rutina y también mantener la portería a cero.

Predicción: Alemania 2-0 Colombia

Last modified: julio 29, 2023

