Haití vs Dinamarca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

Haití y Dinamarca concluyen su participación en la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 cuando se enfrenten en el HBF Park este martes 1 de agosto.

Hora y Canal Haití vs Dinamarca

Sede: Perth Oval, Perth, Australia

Hora: 5:00 am de México y Centroamérica. 6:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 8:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 4:00 am PT / 7:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. NBC Sports en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Haití vs Dinamarca en VIVO

Haití cayó con una derrota de 1-0 contra una China con diez en su segundo partido del torneo la semana pasada. El penalti de Wang Shuang en el minuto 74 resultó ser la diferencia entre los dos equipos. Dinamarca, por su parte, también cayó derrotada ante Inglaterra por el mismo marcador, gracias al gol de Lauren James en el minuto seis.

Haití está en una racha de seis derrotas consecutivas.

Haití inició su participación con una derrota por 1-0 contra Inglaterra, mientras que Dinamarca obtuvo el máximo de puntos en una victoria por 1-0 sobre China. Los resultados respectivos dejaron a los daneses en el segundo lugar del Grupo D, habiendo obtenido tres puntos en dos juegos, mientras que Haití está en la parte inferior de la clasificación con cero puntos.

En ocho de los últimos nueve partidos de Dinamarca, incluidos los últimos cinco, al menos un equipo no anotó.

Predicción Haití vs Dinamarca

Haití está a punto de sufrir una eliminación en la fase de grupos en su debut en la Copa del Mundo y necesita ganar este juego para tener alguna esperanza de llegar a los octavos de final. La Selección Nacional se ha desempeñado relativamente más allá de las expectativas, habiendo perdido sus dos juegos por un margen de un solo gol.

Dinamarca, por su parte, comenzó con una victoria por la mínima sobre China antes de caer por la mínima contra Inglaterra, favorita antes del torneo. Los rojiblancos buscarán recuperarse al instante con una victoria que les garantice un puesto en las eliminatorias. Espere que Dinamarca reclame una victoria estrecha y también mantenga su portería a cero.

Predicción: Haití 0-1 Dinamarca

Last modified: julio 31, 2023

Etiquetas: Canal Haití vs Dinamarca