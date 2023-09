Finlandia vs Dinamarca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Eliminatorias Eurocopa 2024

Eurocopa 2024

Finlandia recibirá a Dinamarca en el Estadio Olímpico de Helsinki en la fase de grupos de las eliminatorias de la Eurocopa 2024 este domingo 10 de septiembre.

Hora y Canal Finlandia vs Dinamarca

Sede: Estadio Olímpico, Helsinki, Finlandia

Hora: 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix+ en Estados Unidos. SKY Sports en México. DSports en Sudamérica.

Finlandia vs Dinamarca en VIVO

Finlandia llegó a cuatro victorias consecutivas el jueves, cuando el gol de Oliver Antman en el minuto 78 les ayudó a conseguir un triunfo a domicilio por 1-0 sobre Kazajstán. Mantuvieron su posición en la cima de la tabla del Grupo H con 12 puntos en cinco partidos.

Por su parte, Dinamarca logró una amplia victoria en casa por 4-0 sobre San Marino el jueves, con Christian Eriksen anotando un gol y dando asistencias en dos de los otros tres goles. Subieron al segundo lugar en la clasificación del grupo y están por delante de Eslovenia, que ocupa la tercera posición, por diferencia de goles.

Los dos equipos escandinavos se han enfrentado 60 veces en todas las competiciones desde un amistoso en 1925. Los visitantes tienen ventaja sobre los anfitriones con 39 victorias en su haber. Los locales han vencido a los visitantes en 12 ocasiones y nueve partidos han terminado en empate.

Predicción Finlandia vs Dinamarca

Huuhkajat se ha recuperado bien de una derrota por 3-1 en su primer partido de la campaña ante Dinamarca y ha ganado cuatro partidos seguidos manteniendo su portería a cero en estas victorias. Solo han sufrido una derrota en sus últimos seis partidos en casa en todas las competiciones y son favoritos aquí.

El De Rød-Hvide no ha ganado en sus dos partidos fuera de casa desde la Copa Mundial de la FIFA: sufrió una derrota y empató. Ha dominado los encuentros contra los anfitriones, sufriendo solo dos derrotas desde 1966. Marcó cuatro goles en su encuentro anterior y buscará continuar esa forma en este partido.

Teniendo en cuenta el estado de forma actual de los dos equipos, esperamos un empate con muchos goles.

Predicción: Finlandia 2-2 Dinamarca

Last modified: septiembre 9, 2023

