China vs Inglaterra EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

China se enfrentará a Inglaterra en el Coppers Stadium este martes 1 de agosto en la última jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023.

Hora y Canal China vs Inglaterra

Sede: Hindmarsh Stadium, Charles Sturt, Adelaida, Australia

Hora: 5:00 am de México y Centroamérica. 6:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 8:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 4:00 am PT / 7:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. NBC Sports en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

China vs Inglaterra en VIVO

Las Steel Roses abrieron su participación en la Copa Mundial contra Dinamarca, perdiendo el juego 1-0 a través de un gol ganador tardío de las Rojiblancas.

Sin embargo, se recuperaron de eso en su segundo partido de grupo cuando lograron una victoria por 1-0 sobre Haiti a través de un tiro penal en la segunda mitad, anotado por Wang Shuang.

China ocupa el tercer lugar en su grupo con tres puntos. Garantizarán el pase a los octavos de final con el máximo de puntos el martes, mientras que un empate también podría ser suficiente.

Mientras tanto, Inglaterra se enfrentó a Haití, debutante en el torneo, en el primer partido de su grupo el fin de semana pasado, logrando una estrecha pero en gran medida cómoda victoria por 1-0 con un gol en la primera mitad de Georgia Stanway del Bayern Múnich. Luego se enfrentaron a Dinamarca en su segundo juego y ganaron por el mismo marcador, con Lauren James anotando el gol de la victoria esta vez.

Las Lionesses se ubican en la cima del Grupo D con seis puntos de seis obtenibles y solo necesitan un punto el martes para garantizar el primer puesto.

Ha habido cinco encuentros entre China e Inglaterra. Las Steel Roses ganaron tres de esos juegos, mientras que las Lionesses ganaron una vez. Ha habido un empate entre los dos equipos.

Predicción China vs Inglaterra

El último resultado de China puso fin a una racha de salidas consecutivas sin victorias y buscarán aprovechar eso este fin de semana.

Inglaterra está en una racha de victorias consecutivas y solo ha perdido un juego desde septiembre de 2021. Son grandes favoritas para el juego del martes y deberían salir victoriosas en el Coppers Stadium.

Predicción: China 0-2 Inglaterra

Last modified: julio 31, 2023

Etiquetas: China