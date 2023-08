España vs Inglaterra EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

Después de un mes de emocionante acción, la campeona de la Copa Mundial Femenina 2023 se decidirá este domingo 20 de agosto cuando España se enfrente a Inglaterra en la final en Sydney.

España busca ganar su primer gran trofeo, mientras que ambas naciones esperan levantar la Copa Mundial Femenina por primera vez.

Hora y Canal España vs Inglaterra

Sede: Stadium Australia, Homebush, Sídney, Nueva Gales del Sur, Australia

Hora: 4:00 am de México y Centroamérica. 5:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 7:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 3:00 am PT / 6:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: TUDN en México. Telemundo en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

España vs Inglaterra en VIVO

España ha tenido un viaje memorable a lo largo del torneo, comenzando con victorias cómodas sobre Costa Rica y Zambia.

Sin embargo, una dura derrota por 4-0 ante Japón en su último partido de grupo sugirió que esta selección española tendría dificultades para avanzar profundamente en la competencia.

Se recuperaron de ese decepcionante resultado para producir una actuación dominante en su eliminatoria de octavos de final contra Suiza, logrando una victoria por 5-1 que representó su primera victoria en las rondas eliminatorias de un torneo importante.

Debieron demostrar su capacidad de lucha en cuartos de final ante Holanda, después de encajar el empate en el descuento. Salma Paralluelo marcó el gol de la victoria en la prórroga, preparando un difícil encuentro de semifinales ante una Suecia que había vencido a los ex campeonas, Estados Unidos y Japón.

España parecía haber desperdiciado una oportunidad de oro para progresar cuando Rebecka Blomqvist anuló el primer gol de Paralluelo. Sin embargo, La Roja recuperó rápidamente la ventaja a través de Olga Carmona, quien llevó a su país a la final con un sublime disparo de larga distancia.

Habiendo anotado 17 goles en la Copa Mundial Femenina, La Roja es la máxima goleadora del torneo, demostrando que tiene la potencia de fuego para inquietar a las campeonas de Europa.

A pesar de los golpes sufridos, se espera que Alba Redondo y Paralluelo estén en condiciones para la final, y esta última podría ser utilizada como suplente de impacto por tercer partido consecutivo.

Oihane Hernández, quien fue titular en octavos y cuartos de final, regresará de la suspensión para la final, pero puede que tenga que conformarse con un puesto en el banquillo después de que Carmona impresionara en ausencia del nuevo fichaje veraniego del Real Madrid.

Después de sentarse en el banquillo para la semifinal, Esther González está en la pelea por regresar al ataque español.

Por su parte, Inglaterra se está preparando para aparecer en la final de un torneo importante por segundo año consecutivo después de su éxito en el Campeonato de Europa con una actuación memorable en Australia y Nueva Zelanda.

Después de sumar el máximo de puntos en la fase de grupos, las Lionesses fueron empujadas al límite en octavos de final contra Nigeria, controlando los nervios para ganar en la tanda de penaltis y reservar su lugar en los cuartos de final.

Los goles de Lauren Hemp y Alessia Russo guiaron a las campeonas europeas hacia una victoria por 2-1 sobre Colombia, preparando una difícil eliminatoria de semifinales contra la coanfitriona del torneo, Australia.

Inglaterra tomó una estrecha ventaja en el medio tiempo gracias al primer gol de la competición de Ella Toone, pero Sam Kerr detuvo a las Lionesses al anotar un rayo de largo alcance para igualar el partido justo después de la marca de la hora.

Las Lionesses demostraron el coraje y la determinación que les habían ganado un lugar en la semifinal, retomando el liderazgo a través de Hemp, antes de que Russo encontrara la red al final para sellar una victoria por 3-1 y enviar a Inglaterra a su primera Final de la Copa del Mundo Femenina.

Sarina Wiegman ahora ha llegado a cuatro finales consecutivas de torneos importantes, pero buscará evitar una repetición de la final de 2019 cuando su equipo holandés fue derrotado 2-0 por Estados Unidos.

Inglaterra puede inspirarse en el hecho de que superó a España en 120 minutos para ganar el enfrentamiento del año pasado en los cuartos de final del Campeonato de Europa.

En cuanto a las actuales campeonas de Europa, Wiegman tendrá que decidir si inicia a Toone o a Lauren James, quien está disponible después de cumplir una suspensión de dos partidos.

Después de anotar en la victoria de semifinales sobre Australia, es probable que Toone reciba el visto bueno, lo que llevaría a Inglaterra a nombrar una alineación sin cambios.

Russo y Hemp ahora han marcado tres goles cada una en el torneo, y las dos delanteras peligrosas buscarán aumentar sus respectivas cuentas en la final.

Predicción España vs Inglaterra

Creemos que España tiene suficiente calidad en la última zona para desbloquear la sólida defensa de Inglaterra, pero las Lionesses cuentan con su propia amenaza de ataque, y creemos que aprovecharán su experiencia en la victoria final del Campeonato de Europa del año pasado sobre Alemania para superar a La Roja y levantar la Copa del Mundo Femenina.

Pronóstico: España 1-2 Inglaterra

Last modified: agosto 19, 2023

Etiquetas: España