Jamaica vs Brasil EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Femenil 2023

Jamaica se enfrentará a Brasil en el Melbourne Rectangular Stadium en su último partido de grupo de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 el miércoles 2 de agosto.

Hora y Canal Jamaica vs Brasil

Sede: Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne, Australia

Hora: 4:00 am de México y Centroamérica. 5:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 7:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 3:00 am PT / 6:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. NBC Sports en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Jamaica vs Brasil en VIVO

Las Reggae Girlz abrieron su participación con un empate sin goles contra Francia, a pesar de que la delantera estrella y capitana Khadija Shaw recibió una tarjeta roja tardía. Luego obtuvieron su primera victoria en la Copa del Mundo, venciendo a Panamá 1-0 gracias a un gol de Allyson Swaby en la segunda mitad.

Jamaica ocupa el segundo lugar en su grupo con cuatro puntos y avanzará a los octavos de final por primera vez si evita la derrota.

En sus últimos dos juegos, Jamaica ha mantenido su portería a cero después de haberlo logrado solo una vez en ocho juegos anteriores.

Por otro lado, Brasil venció a Panamá 4-0 en su primer partido la semana pasada, gracias a un triplete brillante de Ary Borges. Sin embargo, sufrieron una derrota por 2-1 ante Francia en su próximo partido, con Les Bleus anotando un gol de la victoria tardío.

La Selecao se ubica en el tercer puesto del Grupo F y avanzará a los octavos de final con una victoria; un empate también podría ser suficiente, dependiendo del resultado del otro juego del grupo.

Las Canarinhas han aparecido en todas las ediciones de la Copa del Mundo desde su creación en 1991 y solo han sido eliminadas de la fase de grupos en dos ocasiones.

Este será el tercer encuentro entre los dos equipos, con el Selcecao ganando los dos enfrentamientos anteriores, incluida una victoria por 3-0 en el Mundial 2019.

Predicción Jamaica vs Brasil

Recién salido de su primera victoria en la Copa del Mundo, Jamaica estará llena de confianza. Brasil, mientras tanto, sufrió su primera derrota después de tres victorias. Sin embargo, el lado sudamericano es el gran favorito para salir victorioso.

Predicción: Jamaica 1-3 Brasil

