Argentina vs Suecia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Femenil 2023

Argentina se enfrentará a Suecia en el FMG Stadium, Waikato, este miércoles 2 de agosto, en la última jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023.

Hora y Canal Argentina vs Suecia

Sede: Waikato Stadium, Hamilton, Nueva Zelanda

Hora: 1:00 am de México y Centroamérica. 2:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 00:00 am PT / 3:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. Telemundo en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Argentina vs Suecia en VIVO

La Albiceleste comenzó su etapa de grupos contra Italia y fue derrotada por 1-0 después de una actuación decepcionante. Luego, en su segundo partido de grupo, se enfrentaron a Sudáfrica, en el que lograron un empate 2-2 gracias a los goles en la segunda mitad de Sophia Braun y Romina Núñez.

Sin embargo, Argentina se encuentra en el fondo del Grupo G con un punto y debe ganar el miércoles para mantener alguna esperanza de avanzar.

La Albiceleste ha tenido 13 encuentros contra países europeos y ha ganado solo uno de esos juegos. Ha recogido dos empates en ese periodo y ha perdido los otros 10.

Por otro lado, Suecia consiguió una estrecha pero merecida victoria de remontada por 2-1 sobre Sudáfrica en el primer partido de su grupo el pasado fin de semana. Luego superaron a Italia en el segundo juego con una victoria integral de 5-0 que vio a cuatro jugadoras en el marcador, incluido el dúo del Arsenal, Stina Blackstenius y Amanda Ilestedt.

Blågult tiene garantizado un lugar en los octavos de final de la competencia y solo necesita un punto el miércoles para confirmar su condición de campeón del grupo.

Suecia ocupó el tercer lugar en las últimas clasificaciones de la FIFA y ahora se encuentra 25 lugares por encima de sus oponentes de mitad de semana.

Los dos equipos se enfrentaron por primera vez en la fase de grupos de los Juegos Olímpicos de 2008, donde Suecia ganó 1-0.

Pronóstico Argentina vs Suecia

Argentina está en una racha de salidas consecutivas sin ganar después de ganar cinco de sus seis juegos anteriores. No han ganado en sus 11 partidos de la Copa Mundial y estarán desesperados por romper esa racha esta semana.

Mientras tanto, Suecia está en una racha de victorias consecutivas. La gran brecha en clase y calidad entre los dos equipos debería hacer que Blågult llegue a la cima aquí.

Predicción: Argentina 0-3 Suecia

Last modified: agosto 1, 2023

