Panamá vs Francia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Femenil 2023

Panamá y Francia concluirán la fase de grupos en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 en el Estadio de Fútbol de Sydney este miércoles 2 de agosto.

Hora y Canal Panamá vs Francia

Sede: Estadio de Fútbol de Sídney, Moore Park, Sídney en Australia

Hora: 4:00 am de México y Centroamérica. 5:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 7:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 3:00 am PT / 6:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. Telemundo en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Panamá vs Francia en VIVO

Panamá comenzó su participación con una amarga derrota por 4-0 contra Brasil y siguió con una estrecha derrota por 1-0 ante Jamaica la semana pasada. El gol de Allyson Swaby en el minuto 56 inspiró a las Reggae Girlz a sumar tres puntos.

En sus últimos cuatro partidos, Panamá ha sufrido derrotas sin marcar.

Mientras tanto, Francia comenzó su participación con un empate sin goles contra Jamaica. Volvieron a la normalidad con una victoria por 2-1 sobre Brasil. Eugenie Le Sommer y Wendie Renard anotaron a ambos lados de Debinha para asegurar los tres puntos para Les Bleus.

Francia busca clasificarse para los octavos de final por cuarto torneo consecutivo.

La victoria los llevó a la cima del Grupo F con cuatro puntos. Panamá, por su parte, ocupa el último lugar en la clasificación con cero puntos y ha sido eliminado de la competencia.

Predicción Panamá vs Francia

Francia se recuperó de su decepcionante empate contra Jamaica para reclamar los tres puntos en un choque de cabeza de tabla con Brasil.

La forma de su victoria habría restablecido la confianza en el lado de Herve Renard. Es probable que un punto sea suficiente para que lleguen a los octavos de final, pero Les Bleus querrán terminar primeros de grupo al reclamar una victoria.

Panamá está haciendo su debut en el torneo y buscará anotar antes de regresar a casa. Ha habido muchas sorpresas en este Mundial y las Canaleras no tienen nada que perder. Sin embargo, se espera que Francia obtenga una cómoda victoria.

Predicción: Panamá 0-3 Francia

