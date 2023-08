Atlas vs New England EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Leagues Cup 2023

Leagues Cup

Atlas se enfrentará a New England Revolution en el Gillette Stadium este jueves 3 de agosto en los dieciseisavos de final de la Leagues Cup 2023.

Hora y Canal Atlas vs New England

Sede: Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos

Hora: 6:00 pm de México y Centroamérica. 5:00 pm PT / 8:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Azteca 7 en México. AppleTV+ en todo el mundo.

Atlas vs New England en VIVO

Los Zorros ganaron sus dos juegos en la fase de grupos para asegurar cómodamente el primer lugar en el sector East 3, por delante de New York City FC y Toronto FC. Su primer partido terminó con una victoria por 1-0 sobre los Blues, con un gol de Aldo Rocha en el séptimo minuto que fue suficiente para sumar los tres puntos. Atlas luego venció a Toronto por el mismo marcador, esta vez con Jordy Caicedo anotando en el segundo minuto.

Sin embargo, en la Liga MX, el equipo dirigido por Benjamín Mora ha tenido dificultades para encontrar su ritmo, ganando, empatando y perdiendo una vez en tres juegos. Los rojinegros vencieron 2-0 a Cruz Azul en su primer partido, antes de caer 1-0 ante Monterrey.

En la tercera jornada, solo lograron un empate sin goles con el Santos Laguna. Sin embargo, con victorias consecutivas en la copa, Atlas ha obtenido un impulso y espera capitalizarlo en los enfrentamientos directos.

Atlas ha jugado siete veces contra equipos estadounidenses, logrando dos victorias (contra Salt Lake y New York City).

Por su parte, New England se recuperó de un mal inicio en la copa para avanzar a la fase final. New York Red Bulls los venció 4-2 en la tanda de penales después de un empate sin goles, pero los Revs se recuperaron con una contundente victoria 5-1 sobre San Luis, gracias a un hat-trick de Giacomo Vrioni.

New England no ha conseguido anotar en uno de sus últimos nueve juegos (0-0 contra New York Red Bulls).

Los dos equipos se han enfrentado solo una vez antes, con New England ganando 1-0 en la SuperLiga de América del Norte 2009-10.

Predicción Atlas vs New England Revolution

Al igual que en sus dos juegos anteriores, Atlas buscará anotar primero y temprano antes de adoptar una postura defensiva para frustrar a sus rivales. Sin embargo, New England es un equipo con capacidad goleadora y podría ser complicado de detener.

Predicción: Atlas 1-2 New England.

Last modified: agosto 2, 2023

