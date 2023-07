Leagues Cup

La MLS sigue aplastando a la Liga MX y ahora fue turno del New England Revolution de golear 5-1 al Atlético San Luis en la jornada 2 de la Leagues Cup 2023.

El partido arrancó de manera pareja, incluso el Atlético San Luis buscaba tomar las riendas, pero a los 15 minutos Giacomo Vrioni anotaba el primero para los estadounidenses, pero al 22 Mateo Klimowicz anotaba el empate, el duelo se mantenía parejo, hasta que al 29 Gustavo Bou puso el 2-1 para el New England y los Rojiblancos se vinieron abajo, 3 minutos después un autogol del Cata Domínguez sellaba el 1-3 y al 39 Vrioni anotaba su doblete para el 1-4.

Para el segundo tiempo, al 60 Giacomo Vrioni completó su hat-trick con el 1-5, tras eso hubo realmente poco que contar, el Atlético San Luis nunca pudo reaccionar e, incluso, estuvo más cerca el sexto del New England que el segundo de los mexicanos.

Con esta victoria el New England Revolution firmó su clasificación en el Grupo O con 4 puntos, mientras que Atlético San Luis quedó último y el domingo se jugará la «vida» ante el New York Red Bull. Atlético San Luis 1-5 New England.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Atlético San Luis vs New England 1-5 Leagues Cup 2023

Last modified: julio 26, 2023

Etiquetas: Atlético San Luis